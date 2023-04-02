02 апреля 2023, 00:35

Стали известны подробности дела ростовского предпринимателя о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сергей Петренко из Новочеркасска оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что разместил в своем магазине украинский флаг с пацифистской надписью.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале февраля стало известно, что житель Новочеркасска Сергей Петренко был оштрафован за дискредитацию армии, однако размер штрафа и причины для составления административного протокола не были озвучены.

Стали известный подробности административного дела жителя Новочеркасска Сергея Петренко. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей, пишут 1 апреля "Кавказ.Реалии".

В протоколе, опубликованном на сайте Новочеркасского городского суда, указано, что поводом для составления административного протокола по статье о дискредитации российской армии стало то, что Петренко, будучи предпринимателем, разместил у себя в торговом помещении флаг Украины с пацифистской надписью. Свою вину в суде Петренко не признал.

Напомним, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в дискредитации армии", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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