Землетрясение встревожило жителей Ставрополья

01 апреля 2023, 18:56

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Подземный толчок, произошедший сегодня на Ставрополье, встревожил местных жителей, в диспетчерскую службу поступила серия звонков, сообщил мэр Железноводска. В Пятигорске разрушений нет, отчитался глава города.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в сегодня в 17.03 мск в 24 километрах северо-восточнее Пятигорска на глубине 2 километров, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов и глава Железноводска Евгений Бакулин сообщили в своих телеграм-каналах, что подземные толчки ощущались в этих городах, информирует "Интерфакс".

В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) в связи с землетрясением поступило 16 звонков, сообщил в своем телеграм-канале Евгений Бакулин. "Самые долгие толчки (более 5 секунд) были в жилом районе Капельница. В ЕДДС поступило 16 звонков. Будьте внимательны и осторожны, при повторении толчков рекомендую покинуть помещение", - написал он.

Дмитрий Ворошилов написал о сейсмособытии в 17.10 мск. "Почувствовал толчок. По-моему, произошло землетрясение. Территориальным службам поручил провести визуальное обследование города. Если есть повреждения, прошу обращаться в ЕДДС по тел.112", - написал он.

В следующей публикации, сделанной в 17.39 мск, мэр Пятигорска предложил горожанам сообщать ему в комментариях о последствиях землетрясения. "Пока сообщений о повреждениях и пострадавших от территориальных служб и ЕДДС нет. Если у вас есть такая информация - пишите в комментариях или сообщайте по телефону 112. Повторные толчки не наблюдаются", - написал чиновник.

К 18.50 мск под этой публикацией размещено 72 комментария. О повреждениях дома сообщил лишь пользователь с ником Светлана. "Первомайская 2, корпус 2 кв [здесь автор указал номер квартиры. – Прим. "Кавказского узла"] пошли трещины на потолке", - написала она.

Авторы некоторых других комментариев сообщили, что их встревожил подземный толчок. "Думала, с Украины какая-то ракета прилетела", - написала Madness. "Тоже так думал", - заметил "Дон -дон я".

"У меня диван подпрыгнул один раз. И звук был, как будто что-то упало", - поделился IZ. "Тряхануло неслабо", - написал Timofey. "В частном доме. Толчок. Потом потрясло основательно. Вышли с ребенком на улицу", - сообщил 35565. "Почувствовала ещё как. Страшно", - написала пользователь с ником, состоящим из изображения сердца.

В 18.41 мск Дмитрий Ворошилов сообщил, что разрушений инфраструктуры в городе не зафиксировано. "Провели обследования мостов, энергетической и коммунальной инфраструктуры города. Все объекты работают в штатном режиме, повреждений нет", - написал он.

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