Астраханец приговорен к обязательным работам за сожжение иконы

31 марта 2023, 23:41

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Суд признал жителя Астрахани, который опубликовал в соцсетях запись сожжения иконы, виновным в публичном оскорблении чувств верующих и приговорил его к 200 часам обязательных работ.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля стало известно об уголовном деле по статье об оскорблении чувств верующих, которое было заведено на 19-летнего астраханца. По данным следствия, он, находясь около торгового центра в Астрахани, публично сжег икону. Молодой человек вину признал и раскаялся. 22 марта стало известно, что дело передано в суд.

Житель Астрахани, который публично сжег икону Божьей Матери и опубликовал запись сожжения в соцсетях, признан виновным в оскорблении чувств верующих, сообщило сегодня управление Следкома по Астраханской области.

"Он признан виновным по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Приговором суда астраханцу назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В сообщении также указано, что торговый центр, около которого была сожжена икона, находится в Кировском районе Астрахани, следствие проводил следственный отдел управления Следкома России по Кировскому району Астрахани.На сайте Кировского районного суда Астрахани к 23.40 мск 31 марта не содержится информации об этом деле.

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