Семья Аршака Макичяна решила бороться за право возвращения Россию

31 марта 2023, 00:36

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Адвокат Аршака Макичяна готовит кассационную жалобу на решение о прекращении гражданства активиста и его родных, сам Аршак намерен обращаться и в международные инстанции. Семью подвергли коллективному наказанию из-за гражданской позиции Аршака, считает брат активиста Гагик Макичян.

Как писал "Кавказский узел", суд в Московской области в ноябре 2022 года лишил активиста Аршака Макичяна, уроженца Армении, полученного им в 2004 году российского гражданства. Макичян заявил, что не имел иного гражданства, и стал жертвой давления из-за участия в акциях протеста. Вместе с Аршаком Макичяном гражданства России были лишены два его брата и отец. 3 февраля МВД обязало родственников Макичяна покинуть страну в течение трех дней - они получили постановления о запрете на въезд в Россию без указания срока действия запрета. 22 марта стало известно, что ФСБ запретила родным Аршака Макичяна въезд в Россию в течение 50 лет, ссылаясь на "соображения национальной безопасности".

Семья активиста Аршака Макичяна уехала из Армении в 1990-х годах из-за войны, когда ему был один год. Аршак учился в Московской консерватории по классу скрипки, активно участвовал в экологическом движении, выходя на одиночные пикеты, также участвовал в пацифистских акциях. Активист уехал из страны после того, как был задержан перед очередной акцией протеста.

Адвокаты, представляющие интересы Аршака Макичяна, готовят кассационную жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции, чтобы обжаловать лишение активиста и его родных единственного гражданства.

«Основания для удовлетворения жалобы есть, поскольку наша позиция заключается в том, что Аршак и члены его семьи получили гражданство России законно, эта позиция основывается на нормах российского законодательства», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Максим Оленичев*.

Он отметил, что обвинений против Аршака Макичяна государство не выдвигало: его дело рассматривалось в порядке, установленном Гражданско-процессуальным кодексом РФ, и в рамках этого процесса прокуратура попросила суд установить нарушения в процедуре предоставления гражданства Аршаку и членам его семьи с нарушением закона. Суд одновременно рассматривал дело в отношении Аршака и членов его семьи.

Оленичев добавил, что решение о прекращении гражданства было принято районным судом Московской области еще в октябре 2022 года, но адвокаты сразу подали апелляционную жалобу, которая была рассмотрена Московским областным судом 1 февраля 2023 года. Сейчас, по его словам, решение районного суда вступило в силу.

«В этот же день в здании суда сотрудники МВД задержали отца Аршака и его брата, которым запретили въезд в Россию на 50 лет. Они были вынуждены по требованию российских властей покинуть Россию», - пояснил Оленичев.

Сам Аршак Макичян, который сейчас находится в Германии, настаивает, что при оформлении гражданства его родные не нарушили закон. Согласно российскому законодательству нельзя лишать человека единственного гражданства, однако власти РФ они просто отменили выдачу гражданства по формальным причинам, сославшись на предоставление ложных сведений при приобретении гражданства в 2004 году.

«О каких сведениях идет речь, никто не говорит, ссылаясь, якобы, на пропажу каких-то документов. Я точно могу заверить, что никаких законных оснований заводить это дело у государства не было», - заявил Макичян корреспонденту «Кавказского узла».

Аршак Макичян не был выдворен и России: в марте 2022 года он и его супруга уехали из страны, опасаясь ареста за пацифистские акции и участие в протестах. Впоследствии пара планировала вернуться в Россию и Аршак написал об этих планах в Facebook*, а спустя неделю узнал через портал госуслуг, что власти завели дело о "ложных сведениях" при оформлении гражданства.

«Это из серии советской практики семей «врагов народа» и в целом практики преследования меньшинств в России, а также проявление государственного расизма. В России проживает около двух миллионов армян, и этим делом, я считаю, хотели запугать остальных, чтобы люди не высказывались свою позицию, чтобы показать, что они не полноценные граждане в России», - считает Аршак.

Он добавил, что с расистскими проявлениями его семья столкнулась, живя в Подмосковье в период популярности «скинхедов»: по словам активиста, им «приходилось терпеть угрозы и избиения». Также Макичян отметил, что под видео о его акциях регулярно появлялись комментарии с пожеланием «уезжать в свою страну». Вместе с тем Аршак отметил, что страна, где он вырос, для него важна: он планирует после всех российских судебных инстанций обратиться в международные суды, чтобы в будущем иметь возможность вернуться в Россию.

В Германии Аршак ищет работу и продолжает заниматься активизмом: в последнее время он участвовал в акциях в поддержку жителей Нагорного Карабаха, который находится в блокаде. «В первую блокаду Армении моя семья была вынуждена выехать из страны из-за сложной экономической ситуации. До этого мои предки бежали из Западной Армении, сегодняшней Турции, другая часть моей семьи бежала из Нахиджевана, и сейчас мою семью депортировали из России. Армянам нигде безопасно жить, и сейчас сама Армения под угрозой войны, нужно бороться с этим», - заключил Аршак Макичян.

Брат Аршака Гагик Макичян полагает, что к его семье в России применили принцип коллективной ответственности, а триггером послужила гражданская позиция Аршака, который выступал с пацифистскими акциями. По словам Гагика, судебный процесс длился в течение года, а в феврале, когда они проиграли дело, власти заставили их покинуть страну. «Брат предчувствовал такое решение суда, и до того еще выехал из страны в Германию. В целом, это довольно частая практика, когда запугивают семьи активистов, и это не что-то новое», отметил он.

Окружение Гагика было шокировано его депортацией: по словам Макичяна, никто предположить не мог, что такое может произойти. Он, как и брат, надеется, что когда-нибудь сможет вернуться в Россию, но отмечает, что это станет возможным, когда в самой России многое поменяется.

«Даже адвокат не мог такое предположить, потому что я родился в Москве, у меня российское гражданство, моя жена гражданка России. В 1996 году мои родители переехали из Армении в Россию, в Москве я родился и всю жизнь жил, учился в Центральной музыкальной школе, затем поступил в Консерваторию, работал в разных государственных оркестрах – сначала в Молодежном, затем в Национальном филармоническом оркестре у Владимира Спивакова. Затем начал свои проекты, делал ансамблевую сольную карьеру. Сейчас делаю то же самое, но не в России. Мне пришлось поспешно выехать, мне не дали время собраться, я просто купил билет и вылетел из Москвы. Там я оставил свой инструмент (виолончель), но жена потом привезла его. По сути, ничего там не оставили, кроме друзей, работы, бытовой техники», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Лишенный российского гражданства Аршак Макичян может, при желании, получить гражданство Армении, независимо от того, при каких обстоятельствах он покинул страну, считает руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы, правозащитник Артур Сакунц. По его словам, заявление на гражданство Аршак, даже находясь в Германии, может подать, обратившись в посольство.

Заявление будет направлено в МИД Армении, а затем в полицию, после проверки межведомственной комиссии дело направляется премьер-министру, который в свою очередь в течение месяца готовит представление президенту с предложением выдать гражданство, пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

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