Двое оправданных по "Тертерскому делу" потребовали в суде компенсаций

30 марта 2023, 15:13

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Насиф Алиев обратился в суд с требованием выплатить компенсацию материального ущерба связи с незаконным лишением свободы. Мушвиг Ахмедли запросил помимо выплаты зарплаты, которую получал бы на службе, и компенсацию за морального ущерба. На рассмотрении судов Азербайджана находятся около 20 исков от бывших осужденных по "Тертерскому делу", в некоторых случаях истцы выиграли дела, однако Минфин подал апелляции, сообщил правозащитник Расул Джафаров.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта стало известно, что суд начал рассматривать дела четырех военных, обвиняемых в причастности к пыткам задержанных по "Тертерскому делу" - бывшего командира части Вусала Алескерова, бывшего начальника штаба Рашида Нифталиева и бывших разведчиков Рамиля Гараева и Рустама Алескерова. Потерпевшими по их делу проходят 192 человека, а всего по "Тертерскому делу" - 452 человека. В суд также было направлено дело еще пяти обвиняемых. Потерпевшие выразили недовольство ходом расследования: по их мнению, некоторые высокопоставленные военные ушли от ответственности. К ответственности должны быть привлечены все причастные к пыткам военнослужащих, а не только несколько человек, заявили 29 марта на акции протеста в Баку потерпевшие по "Тертерскому делу". Трое из четырех обвиняемых в пытках отказались дать показания в суде.

В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами.

В Насиминском районном суде Баку 30 марта состоялось подготовительное заседание по делу бывшего фигуранта "Тертерского дела", реабилитированного Насифа Алиева с требованием возмещения ему материального ущерба в связи с неправомерным уголовным преследованием и лишением свободы.

"В исковом заявлении я требую возместить мне материальный ущерб в связи с незаконным арестом и лишением свободы в течение 5 лет и семи месяцев. Я требую, чтобы мне выплатили мою зарплату за весь этот период с последовавшими повышениями, надбавками, дополнительными выплатами", - рассказал Насиф Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее отец Насифа Алиева Мехман Алиевв рассказал "Кавказскому узлу", что его сын окончил Высшее военное училище имени Гейдара Алиева и в августе 2016 года в звании лейтенанта был направлен на службу в прифронтовую зону. "В ночь с 30 апреля на 1 мая 2017 года его похитили с поста и привели на допрос. Моего сына подвергали жестоким пыткам. В этом участвовал генерал, командовавший тогда крупным военным соединением. Моего сына били пластиковым шлангом по пальцам, спине, паху, другим частям тела. Ему поломали все пальцы руки. У него мизинец сейчас полностью искалечен и не подлежит восстановлению. На спине следы насилия также остались", - утверждает Мехман Алиев. По его словам, сыну, пригрозив убийством, предложили два варианта: признаться, что он работал на армян и уводил азербайджанских солдат на армянскую сторону для сексуальных надругательств или оговорить кого-то из сослуживцев. Насиф взял вину на себя и подписал "чистые бумаги". "Все показания сами сочинили", - сказал он, Насифа Алиева приговорили к 20 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и др.

По его словам, на момент ареста он был в звании лейтенанта и получал на руки ежемесячно 900 манатов (550 долларов). "Впоследствии, когда я был в тюремном заключении оклад за должность, которую я занимал повышался. Кроме того, были назначены дополнительные 13-я и 14-я зарплата, были другие надбавки. Если бы я служил, то получал бы эти деньги. Сейчас я требую выплаты того, что мне по закону полагается", - отметил Насиф Алиев.

На вопрос кого он привлекает в качестве ответчика и какую общую сумму он требует в качестве материальной компенсации, Алиев ответил, что "это должен решить суд".

"Сегодня состоялось подготовительное заседание. Оно прошлом в нормальном русле. Судья принял мой иск в производство. Суд сам решит, какой орган следует привлечь в качестве ответчика. Суд также истребует своими запросами сведения о зарплате офицеров в моей должности и полагающихся к ней надбавок. Следующее заседание суда назначено на 13 апреля", - рассказал Насиф Алиев.

Компенсация морального ущерба за необоснованное заключение, по словам Алиева, будет запрашиваться на последующем этапе. "Я буду добиваться восстановления всех своих прав. Вчера мы провели акцию протеста перед генеральной прокуратурой. Нас приняли и обещали, что в ближайшие дни министерством обороны будет решен вопрос о восстановлении наших званий и возвращении на службу. Что касается компенсации за моральный ущерб, то я буду требовать этого, когда будут арестованы все причастные к пыткам высокопоставленные должностные лица. Пусть конфискуют имущество этих лиц и за счет этого нам выплатят компенсации. Мы выразили недовольство тем, что многие высокопоставленные офицеры и генералы, причастные к пыткам, не арестованы. Но в генеральной прокуратуре нам сказали, что следствие еще не окончилось и на определенном этапе их также могут привлечь", - рассказал он.

По его словам, на судебном заседании не обсуждались вопросы, связанные с пытками. "То, что нас подвергали пыткам, подтверждено тем, что нас оправдали. С другой стороны, предметом иска не является вопрос о компенсации за моральный ущерб в исчислении которого факт пыток безусловно будет иметь особое значение. Просто судья поинтересовался, с чем было связано мое преследование, и я сказал, что по "Тертерскому делу" и больше эта тема не обсуждалась», - отмети Н.Алиев.

На подготовительном заседании не было заявлено ходатайств, суду были представлены все необходимые документы для проведения разбирательства и дело принято в производство, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алиева Фаиг Наджафов. По его мнению, ответчиком по делу будет привлечено Министерство финансов, как орган финансирующий расходы государственных органов, и в частности Минобороны.От других комментариев он воздержался, сославшись на конфиденциальность.

Еще один бывший фигурант "Тертерского дела" Мушвиг Ахмедли также добивается выплаты ему компенсаций, однако он уже на этом этапе требует возмещения ущерба как за материальный, так и моральный ущерб. На момент ареста он являлся сержантам сверхсрочной службы.

По словам Ахмедли, он служил в одной из войсковых частей Тертерского района и был задержан в начале мая 2017 года. Ахмедли отметил, что несколько дней его пытали в старом здании штаба войсковой части, избивали дубинками, пускали по телу ток, требуя признаться, что "работал на армян". В результате пыток он оказался в военном госпитале, где также его подвергали бесчеловечному обращению. "Я совершенно незаконно провел в тюрьме 5 лет 7 месяцев, подвергался изуверским пыткам. Эти годы были вырваны из моей жизни. Если бы меня не арестовали, я бы получал зарплату с надбавками", - сказал Ахмедли корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, размер материальной компенсации должен подсчитать суд на основе сведений из Минфина. "По моим подсчетам, они должны мне выплатить в качестве зарплаты порядка 58-60 тысяч манатов (34,1-35,2 тысяч долларов)", - сказал Ахмедли.

Что касается морального ущерба, то Ахмедли оценил его в 1 миллион манатов (около 588 тысяч долларов США). "Я не только незаконно провел в тюрьме более пяти с половиной лет, так и сильно подорвал свое здоровье, подвергался жесточайшим пыткам. Меня объявили "изменником Родины", из-за этого морально страдали и мои родные и близкие", - отметил Ахмедли.

Он добавил, что Насиминский районный суд Баку принял его иск в производство и следующее заседание состоится 10 апреля. Ахмедли также сказал, что не намерен возвращаться на военную службу.

Глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что все оправданные по "Тертерскому делу" в соответствии с законом "О прохождении военной службы" имеют права на восстановление на службе, в воинском звании, а также в получении в полной мере полагающейся им за период незаконного преследования зарплаты.

По его словам, жертвы беззакония вправе также истребовать компенсацию за моральный ущерб. Однако в законодательстве Азербайджана не прописаны нормы об оценке морального ущерба и судьи принимают решения по своему усмотрению, отметил Абилов.

В судах находятся иски об истребовании компенсаций порядка 20 бывших осужденных по "Тертерскому делу", рассказал глава Бакинского клуба прав человека (БКПЧ), адвокат Расул Джафаров., координирующий общественную защиту прав фигурантов этого дела.

Он пояснил, что до оправдания 19 фигурантов "Тертерского дела", осужденных в том числе по обвинению в госизмене, ранее генеральная прокуратура оправдала также 26 человек, которые получили небольшие сроки по другим статьям и на момент реабилитации были уже на свободе. Кроме того, по его словам, в 2018 году Военная прокуратура сама оправдала 10 человек. Еще шесть человек были оправданы посмертно.

Как отметил Джафарова, все те, кто незаконно был осужден и впоследствии оправдан и их правопреемники имеют права на компенсации за материальный и моральный ущерб. "В судах на различных этапах рассмотрения находятся иски уже 20 человек. Есть даже выигранные дела, однако на руки еще компенсации никто не получил, потому что Минфин подает апелляционные жалобы. В пяти случаях, суд первой инстанции удовлетворил иски и назначил компенсации. И эти дела находятся уже в апелляционной инстанции. В двух случаях, апелляционный суд оставил в силе решения об удовлетворении исков, но еще не истекли два месяца отведенные на подачу (минфином ) кассационной жалобы", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, при требовании компенсаций за материальный ущерб истцы оценивают его исходя из зарплаты, которую они не получали в связи с незаконным арестом. Так, суд удовлетворяя иски, умножает их ежемесячные доходы, которые они получали бы, оставаясь на службе, включая зарплаты и надбавки к ним, на количество месяцев, проведенных в заключении. В результате получаются суммы в 50-60 тысяч манатов (29 411 - 35 100 долларов США).

"Что касается компенсации за моральный ущерб, то в законодательстве Азербайджана не прописан механизм его оценки. В случаях, с оправданными по "Тертерскому делу" Насиминский суд, исходя из практики Верховного суда оценивает размер морального ущерба исчисляя его из суммы 1 тысячу манатов (600 долларов) за 1 месяц. Получается, что если реабилитированный провел в заключении 60-65 месяцев, то он получает 60-65 тысяч манатов (35100 -38200 долларов США). Сами истцы выдвигают требования в 100-150 тысяч манатов (58 800 - 88100 долларов США), а мой подзащитный Мушвиг Ахмедли даже запросил 1 миллион манатов", - рассказал правозащитник.

Сумма компенсации в 1 тысячу манатов в месяц за моральный ущерб выведена из практики Верховного суда Азербайджана, в. "То есть каков бы не был характер морального ущерба – то ли это просто незаконный арест, или пытки, суды, исходя из практики Верховного суда, устанавливают унифицированную сумму компенсации 1000 манатов за месяц, проведенный в тюрьме. В этом смысле дела истцов по "Тертерскому делу" не отличаются от других дел", - сказал Джафаров.

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