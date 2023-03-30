30 марта 2023, 07:37

Владикавказец оштрафован за экстремистский ролик в соцсети

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27-летний житель Владикавказа оштрафован после публикации на своей странице в соцсети видео, которое ранее было включено в федеральный список экстремистских материалов, сообщило МВД.

По версии следствия, в ходе мониторинга интернета силовики обнаружили на странице 27-летнего жителя Владикавказа в соцсети видеоролик, содержание которого ранее судом было признано экстремистским, а само видео включено в федеральный список экстремистских материалов.

"На основании материалов, собранных полицейскими, гражданин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 "Производство и распространение экстремистских материалов", – сообщило 29 марта на своем сайте МВД по Северной Осетии.

Комментариев от жителя Владикавказа или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 28 марта неизвестные совершили нападение на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, два силовика получили ранения.

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Примечание:

 "Угрозы для жизни раненных на границе Ингушетии и Северной Осетии полицейских нет", "Уроженка Кубани сочла местью силовиков дело о финансировании терроризма", "Суд отказался рассматривать иск Земфиры Цкаевой к МВД".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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