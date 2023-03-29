Суд обязал МИнБанк вернуть деньги вкладчику из Кабардино-Балкарии

29 марта 2023, 23:26

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Верховный суд Кабардино-Балкарии частично удовлетворил иск вкладчика МИнБанка Исмаила Гоова, обязав суд вернуть вложенные 8,5 миллиона рублей, но отказав в выплате процентов и компенсации морального вреда. Гоов уверен, что банк обжалует решение суда.

Как писал "Кавказский узел", иск жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гоова к МИнБанку о возврате вклада и компенсации морального вреда возвращен по итогам кассации в Верховный суд республики, начаты повторные слушания. Гоов просит взыскать с банка вложенные им 8,5 миллиона рублей, а также проценты, штраф за неисполнение условий договора, моральный вред, госпошлину – всего 13,6 миллиона рублей.

В 2020 году в филиале Московского индустриального банка (МИнБанка) в Нальчике было выявлено хищение денег вкладчиков на сумму в 800 миллионов рублей. Более 40 жителей Кабардино-Балкарии сделали срочные вклады под выгодный процент, надеясь приумножить свои накопления, теперь они пытаются вернуть свои деньги через суд. Главное управление МВД по СКФО расследует уголовное дело бывшего управляющего операционным офисом банка в Нальчике Заурбека Тяжгова по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Верховный суд Кабардино-Балкарии частично удовлетворил иск Ислама Гоова к МИнбанку о возврате вклада и компенсации морального вреда. Суд обязал банк вернуть вкладчику сумму основного долга в размере 8,5 миллиона рублей. В удовлетворении остальной части иска суд отказал, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Ислам Гоов.

Гоов предположил, что скорее всего, банк обжалует решение Верховного суда Кабардино-Балкарии. "Точка в этом деле, к сожалению, еще не поставлена", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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