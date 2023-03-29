Следователи подтвердили информацию о родстве убитых в Гудермесе

29 марта 2023, 11:00

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Два человека, обстрелявшие силовиков в Гудермесе и убитые ответным огнем, были родственниками, подтвердил сегодня Следственный комитет сведения источников о погибших.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 28 на 29 марта, по данным источников, было совершено нападение на пост РОВД в Гудермесе, двое нападавших были убиты. Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, сообщив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты.

Несколько человек опознали погибших как двух местных жителей, дядю и племянника, сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Управление СКР по Чечне сегодня подтвердило сведения о родстве убитых в Гудермесе. "Следствием установлены личности нападавших – это жители города Гудермеса 1963 и 1989 года рождения, являющиеся между собой родственниками", - сообщило на своем сайте ведомство.

По версии следствия, 28 марта силовики в Гудермесе проверяли оперативную информацию "о нахождении неустановленных вооруженных лиц в одном из частных домовладений".

"На законное требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться находившиеся в доме двое вооруженных мужчин открыли стрельбу из огнестрельного оружия. Ответным огнем полицейских нападавшие были уничтожены", - сообщило управление СКР.

При осмотре места происшествия были найдены огнестрельное оружие и боеприпасы, отмечается в публикации. Дело расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).

Напомним, предыдущий аналогичный инцидент произошел в Чечне 21 ноября 2022 года. В тот день в центре Грозного мужчина напал с ножом на сотрудника ГИБДД и был убит полицейскими.

По данным полиции Чечни, в 2022 году в республике была ликвидирована террористическая ячейка и убиты два предполагаемых боевика. При этом еще в январе 2021 года Рамзан Кадыров заявил, что с вооруженным подпольем в Чечне "полностью покончено".

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