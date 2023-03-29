Сын бывшего начальника полиции Краснодара заподозрен по делу о смерти девушки в ДТП

29 марта 2023, 09:17

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Полиция в Геленджике начала расследование уголовного дела 23-летнего водителя иномарки, пассажирка которой умерла в больнице после автоаварии. Подозреваемым стал сын бывшего начальника полиции Краснодара, ранее осужденный по аналогичной статье, сообщили источники в силовых структурах.

В Геленджике возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего водителя Mercedes-Benz по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщила сегодня пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю в телеграм-канале ведомства.

О самом инциденте, который произошел еще 18 марта, ведомство сообщило вечером 28 марта. "Вечером 18 марта в Геленджике, на районе Тонкого мыса, 23-летний водитель «Мерседес» не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и столкнулся с препятствием. Водителя и его 23-летнюю пассажирку госпитализировали. Спасти жизнь девушки не удалось", - говорится в публикации в телеграм-канале управления.

Под действие части 4 статьи 264 УК РФ попадает нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо сопряжено с оставлением места ДТП, либо совершено лицом, не имеющим права управления транспортом. Эта часть статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

Погибшая - 23-летняя выпускница юридического факультета КубГУ Полина, за рулем был ее молодой человек и бывший одногруппник Александр Семенов, сообщило 28 марта со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах 93.ru.

По данным ГИБДД, в аварии пострадали сам водитель и его 23-летняя пассажирка, она умерла в больнице, сообщило издание, добавив, что речь идет о сыне бывшего главы УВД Краснодара и депутата гордумы Краснодара Александре Семенове, осужденном в 2018 году по аналогичной статье.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2018 года 18-летний Александр Семенов был приговорен к трем годам колонии-поселения и на год лишен права управлять автомобилем. Суд признал его виновным по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". По данным прокуратуры, Семенов полностью признал вину и компенсировал пострадавшим моральный и материальный ущерб.

ДТП, за которое был осужден Семенов, произошло в июне 2017 года. В результате происшествия погиб дорожный рабочий и пострадали четыре человека, в том числе сам 17-летний. Краснодарский краевой суд отказался закрыть уголовное дело и назначить подозреваемому штраф.

Пользователи соцсетей усомнились в том, что сын бывшего главы городского УВД и депутата городской думы Краснодара понесет суровое наказание. Краснодарцы также требовали от матери подозреваемого в резонансном ДТП покинуть гордуму.

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