Лачинский коридор остается заблокированным 108-е сутки

29 марта 2023, 08:19

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Азербайджанские пикетчики 108-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Лесная дорога от Степанакерта к селам Шушинского района, взятая под контроль Азербайджаном, также больше не используется из соображений безопасности, сообщили в районной администрации.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 28 марта коридор оставался перекрытым 107-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 10 марта, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады был перевезен 171 тяжелобольной пациент. 24 марта из Степанакерта были вывезены 12 пациентов.

Протестующие оставались на месте пикета на Лачинской дороге всю ночь и сегодня продолжают акцию 108-е сутки. Они традиционно начали день с исполнения гимна Азербайджана, сообщает АПА.

Реальной помощи от международного сообщества Нагорный Карабах не получает, высказал мнение живущий в Степанакерте блогер Давид Симонян. "Блокада Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") длится уже 107 дней, но кроме разных слов, никакой реальной помощи от мира жители Арцаха так и не увидели. То же самое было и во время войны, в 2020 году, когда все страны мира онлайн смотрели, как нас убивают. Разница в том, что тогда нас бомбили, а теперь душат блокадой", - написал он 28 марта в блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

25 марта Азербайджан заявил о взятии под контроль грунтовых дорог севернее Лачинского коридора, объяснив это тем, что по ним в Нагорный Карабах из Армении доставлялись военных грузы. В результате карабахские села Лисагор, Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох оказались полностью отрезанными от Степанакерта, хотя это не повлияло на обеспечение жителей товарами и продуктами, так как их доставляют миротворцы, отметила политобозреватель Наира Айрумян.

Несколько сел Шушинского района остаются полностью отрезанными от Степанакерта с 25 марта. Альтернативная лесная дорога, ведущая к ним, больше не используется по соображениям безопасности. Районная администрация пытается найти временный выход из ситуации, но пока безуспешно, сообщило вечером 28 марта со ссылкой на репортаж Общественной телекомпании Нагорного Карабаха News.am.

Напомним, в Нагорном Карабахе в связи с блокадой Лачинского коридора возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света. 14 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действие талонной системы до 10 апреля.

Овощи и фрукты почти нереально купить даже по талонам, а в свободной продаже цены на эти продукты с начала блокады выросли в разы, рассказали 25 марта опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

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