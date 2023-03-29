Группа ученых раскритиковала новый генеральный план Сочи

29 марта 2023, 05:25

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Новый генеральный план Сочи вызвал критику группы ученых, которые сочли его угрозой для природы Кавказа. Они предложили исключить из него проекты строительства участков железной дороги, автомобильной дороги и объектов горнолыжной и курортной инфраструктуры. Около 56 тысяч жителей Сочи ознакомились с проектом генерального плана, получено более 5800 предложений и замечаний, сообщили местные власти.

На официальном портале города-курорта Сочи 1 марта было опубликовано оповещение о начале общественных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. В оповещении отмечается, что обсуждения завершаются сегодня, 29 марта. Обращения участников обсуждений принимались с 9 по 21 марта.

28 марта 25 российских ученых, трое из которых - сочинцы, направили в компетентные органы свое заключение о недопустимости принятия нового генплана Сочи на основе представленного проекта. Они потребовали «исключить из проекта Генплана Сочи угрозы уникальной природе Кавказа», рассказала корреспонденту «Кавказского узла» ответственный секретарь Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате Российской Федерации Татьяна Честина.

По ее словам, ученые создали в начале года совет для спасения и сохранения природы России от коммерческих проектов, наносящих ей вред. Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» была учреждена в январе 2023 года с целью "консолидации усилий независимого профессионального экспертного сообщества в области территориальной охраны природы".

«Членами Экспертного совета являются 91 известный высококвалифицированный специалист с многолетним опытом практической работы в природоохранной сфере. Среди них - один академик и пять членов-корреспондентов РАН, девять профессоров, 60 докторов и кандидатов наук, 12 заслуженных экологов Российской Федерации, два заслуженных деятеля науки Российской Федерации», - уточнила Честина.

Что касается Генплана Сочи, то эксперты направили свое требование его разработчикам, главе города, губернатору Краснодарского края и местным депутатам. В частности, по словам Честиной, ученые в своем официальном коллективном заявлении «предложили исключить строительство железной дороги Черкесск - Адлер, Кривенковская - Адлер, автомобильной дороги Красная Поляна - Гузерипль, а также ряда объектов горнолыжной и туристической инфраструктуры курорта «Долина Васта».

Честина отметила, что ряд коммерческих объектов в заповедных зонах курорта авторы Генплана решили возвести без согласования с местными жителями и экспертами. Нарушения была обнаружены учеными, например. при изучении пункта 3.7.1-4 проекта Генплана (Материалы обоснования, книга 2) в части развития автомобильных дорог, в котором проектом Генерального плана рекомендуется внесение в федеральные и региональные документы территориально-транспортного планирования "строительства автодороги и искусственных сооружений на направлении Адлер - пос. Гузерипль (Республика Адыгея) - Майкоп (Республика Адыгея) общей протяженностью на территории городского округа около 35 км".

«Многие научные сотрудники независимо от их места жительства любят Сочи и не хотят, чтобы бизнес и неуважительное отношение к природе разработчиков и тех, от кого зависит принятие нового Генплана, негативно отразилось на экологии этого уникального места», - подчеркнула Татьяна Честина.

Среди подписавших обращение - члены-корреспонденты РАН В.И. Данилов-Данильян, Н.В. Лукина, А.А. Тишков, профессора МГУ им. Ломоносова А.А. Романов и А.В. Хорошев, доктор географических наук Е.А. Шварц, доктор биологических наук, профессор А.Н. Кудактин, доктора биологических наук Б.С. Туниев, В.Б. Степаницкий, Ю.А. Дарман, М.В. Онуфреня, председатель Правления Ассоциации директоров заповедников и национальных парков «Заповедная Россия» Р.Т. Бакирова, директор Зоологического музея МГУ, доктор биологических наук М.В. Калякин, президент Союза охраны птиц России В.Н. Мельников, президент Русского общества сохранения и изучения птиц А.С. Мищенко, известные зоологи, специалисты по Кавказскому экорегиону Г.С. Джамирзоев и А.Д. Липкович и другие высококвалифицированные эксперты.

Трое из подписантов экспертного заключения - жители Сочи. Это Президент АНО по содействию сохранению природного и историко-культурного наследия «Западный Кавказ» Юлия Набережная, заместитель директора ФГБУ «Сочинский национальный парк», президент Герпетологического общества им. A M Никольского при РАН, доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ Борис Туниев и главный научный сотрудник ФГБУ «Кавказский государственный заповедник», доктор биологических наук, профессор, заслуженный эколог РФ Анатолий Кудактин.

По словам сотрудника нацпарка Бориса Туниев, «проект Генплана включает также создание круглогодичного, горного и бальнеологического курорта «Долина Васта».

"Строительство его объектов планируется на участке Турьи горы на границе Кавказского заповедника и Сочинского нацпарка, весьма значимым для сохранения популяций западнокавказского тура, кавказской серны, кавказского благородного оленя, бурого медведя. Нарастающий антропогенный прессинг, обусловленный дальнейшим строительством и эксплуатацией инфраструктуры горнолыжных курортов, угрожает нанесением этим популяциям непоправимого ущерба. Предлагаемое строительство не только является нарушением федеральных законов «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране окружающей среды» и «О животном мире», но и входит в противоречие с задачей снижения рисков чрезвычайных ситуаций в бассейне реки Мзымта и приведет к росту затрат на борьбу с ними», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Анатолий Кудактин сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "Кавказский заповедник имеет огромное значение для поддержания экологического баланса и сохранения биологического и ландшафтного разнообразия региона". "С 2016 года, нами здесь реализуется программа восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе, поддержанная президентом России. Строительство дорог на территории заповедника не только противоречит нормам федеральных законов, но и неизбежно приведет к фрагментации мест обитания леопарда и других объектов фауны и флоры, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края. Как показал опыт экологического сопровождения Зимних Олимпийских игр в Сочи, представленные здесь горные экосистемы крайне уязвимы", - сказал Кудактин, добавив, что ”очень важно сохранить для потомков уникальные богатства Кавказского заповедника”.

Более 5800 предложений и замечаний по новому Генплану получили власти Сочи

В пресс-службе администрации Сочи корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что на 28 марта «около 56 тысяч жителей курорта ознакомились с проектом Генплана во время общественных обсуждений». При этом как-то проверить эти данные не представляется возможным, так как они нигде не фиксируются.

"В период с 9 по 21 марта были проведены общественные обсуждения по проекту нового генерального плана. Итоги обсудили на планерном совещании в мэрии. В рамках организации процедуры общественных обсуждений были проведены экспозиции во всех внутригородских районах. Департаментом архитектуры были образованы мобильные группы, которые по графику посещали все населенные пункты. Они консультировали горожан по проекту генерального плана и по другим вопросам, возникающим у населения. Для этого в состав рабочих групп были включены специалисты профильных департаментов администрации", - сообщил сотрудник администрации.

По его словам, из 56 тысяч человек, которые ознакомились с проектом Генплана, свои предложения и замечания направили более 5 800 граждан и юридических лиц. "Все обращения, поступившие в рамках общественных обсуждений, рассмотрены комиссией, разработчику предстоит откорректировать проект с их учетом. Тем не менее, видим, что вопросы у сочинцев еще остаются, поэтому офисы, в которых горожане могут ознакомиться с проектом этого стратегического градостроительного документа, продолжат работу», – рассказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что «после внесения корректировок проект генерального плана Сочи будет направлен на согласование в федеральные и региональные структуры посредством размещения в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования».

Жители Сочи акцентировали внимание на волнующих из вопросах

Заместитель председателя территориального общественного самоуправления (ТОС) «Гагаринский» Сергей Титов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что из мэрии Сочи во все ТОСы поступило распоряжение о сборе мнений граждан и передаче их в мэрию/ «Мы со своей стороны эту работу сделали. К примеру, жителей микрорайона Гагаринский волнует снос хрущевок и переселение в неизвестное место на неизвестных условиях. Тем более что существующий Градостроительный кодекс позволяет когда угодно, несмотря на Генплан, менять его зоны и зоны этажности на общественных слушаниях, инициированных застройщиком. И это очень волнует местных жителей», - отметил он.

Сочинка Ирина Михеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что хотела принять участие в слушания, но не попала на них. «Писали, что будут слушания в Лазаревке. Написали адрес. Я пришла, поцеловала дверь и ушла. Все для галочки. А сам проект плана, который выставили в интернете, такой мелкий, что никто его не может рассмотреть даже с лупой. Наше мнение никого не интересует вообще. Мы за то, чтобы наш город прекратили уничтожать коммерческими стройками, но тем, кто здесь орудует, все равно на наше мнение», - заявила она.

Председатель Градостроительного совета Сочи Ольга Козинская отметила, что советом было выявлено много нарушений в проекте нового Генплана, поэтому в адрес лиц, от которых зависит его принятие, было написано заключение о невозможности принятия его в таком виде, как нарушающего градостроительное законодательство.

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