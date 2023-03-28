Суд признал жителя Дагестана виновным в оправдании терроризма

28 марта 2023, 14:43

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Суд приговорил жителя Буйнакского района к штрафу в 400 тысяч рублей, сочтя оправданием терроризма оставленный им комментарий в сети.

По версии следствия и суда, 26-летний житель Буйнакского района Дагестана в ноябре 2020 года оставил под публикацией сетевого издания комментарий, в котором содержатся высказывания, публично оправдывающие терроризм и пропаганду терроризма, сообщило сегодня управление Следкома по Дагестану.

Суд признал его виновным в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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