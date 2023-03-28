Азербайджанский активист пожаловался на давление со стороны силовиков

28 марта 2023, 13:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист Джаваншир Абасов заявил, что силовики оказывают на него давление, чтобы он отозвал свою жалобу на главу Саатлинского района. Сам активист, а также глава местного отделения партии Народного фронта Азербайджана давление связали с критикой социальной политики властей.

Джаваншир Абасов рассказал, что он уже длительное время выступает в социальных сетях и СМИ с критикой "негативных явлений в районе". Он заявляет о проблемах с пенсионным обеспечением граждан, о присвоении бюджетных средств, выделяемых на развитие социальной инфраструктуры, в частности детских садов, школ, больниц.

"В своих выступлениях я критиковал бывшее и нынешнее руководство района. В конце прошлого года бывший глава Исполнительной власти Саатлинского района Сирагеддин Джаббаров, который сейчас руководит соседним Сабирабадским районом, подал против меня иск о защите чести и достоинства. По его иску, меня оштрафовали на 1000 манатов (600 долларов). Более того, суд обязал меня выступить с опровержением. Но я считаю, что говорил правду и не собираюсь ее опровергать", - сказал Абасов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, 27 марта его вызвали в Саатлинский районный отдел полиции якобы из-за жалоб неких ветеранов Карабахской войны. "Мне сказали, что недовольство ветеранов вызвало то, что я в социальных сетях говорил о государстве, президенте, оскорблял их честь и достоинство. Но я никого не оскорблял, я только критиковал. Я этих жалобщиков вообще не знаю и лично их никак не мог оскорбить. Потом от меня потребовали отозвать жалобы на Джаббарова, я не согласился. Я считаю, что Джаббаров в бытность главой района совершил нарушения закона, и это должно быть расследовано", - заявил Абасов.

Сегодня Абасова вызвали в районный отдел исполнения и пробации, где, по его словам, также предложили отозвать жалобы на Джаббарова. "Мне даже пообещали освобождение от штрафа, если отзову жалобы. Но я не согласился с этим", - сказал он.

Также сегодня он был вызван в Саатлинский районный суд в связи с неисполнением решения по иску Джаббарова. "Судья сказал мне о необходимости уплатить штраф и дать опровержения. Я сказал, что штраф оплачу, но опровержения давать не буду. Мне заявили, что если я не исполню решение суда в полной мере, то меня арестуют в административном порядке", - утверждает активист.

В Исполнительной власти Сабирабадского района отказались от комментариев, отметив, что вопрос касается лично Джаббарова и потому комментировать это может только он сам. При этом, соединить с Джаббаровым в его приемной отказались, сославшись на то, что он "в настоящее время на мероприятии".

В Ширванской региональной группе пресс-службы МВД корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что несколько членов Саатлинского районного филиала Республиканского объединения "Карабахских гази (ветеранов)" обратились с коллективной жалобой на четырех граждан, в том числе Абасова в районный отдел полиции. "Для проведения соответствующего расследования эти лица были вызваны в районный отдел полиции. У них были взяты разъяснительные, после чего их отпустили", - сказал представитель МВД, добавив, что "на Абасова и других лиц никакого давления не было".

Глава Саатлинского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Шамиль Гаджиев отметил, что Абасов резко критикует власти в социальных сетях и медиа.

"Джаваншир Абасов резко критикует власти из-за социальных проблем граждан. В частности, в последнее время он критиковал власти и делился критическими публикациями в связи с проблемами водоснабжения некоторых сел Саатлинского района, жесткого разгона акции местных жителей, протестующих против отсутствия воды. Он критикует местных чиновников и центральное правительство за проблемы, связанные с бедностью населения, присвоением государственных средств, нарушением прав граждан. Видимо, судебный иск против него использовали как давление с целью, чтобы он прекратил критику", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Жители сел Набаткенд и Орта Муган Саатлинского района Азербайджана 13 марта перекрыли автодорогу в направлении Баку, требуя подачи воды для орошения посевов. Полиция разогнала акцию, применив спецсредства. Восемь человек были задержаны, из них трое были приговорены к административным арестам.

Глава "Группы прав медиа", юрист Халид Агалиев воздержался от комментариев по поводу иска против Абасова, сославшись на отсутствие информации. "Я не знаком с содержанием этого дела, потому не могу высказываться однозначно. Но могу сказать только то, что согласно прецедентным решениям ЕСПЧ, государственные служащие, политики имеют меньший иммунитет в судебных разбирательствах по делам, касающимся защиты чести и достоинства", - отметил эксперт.

Что касается наказания за неисполнение судебного решения, то, по словам юриста, за это ответчик действительно может быть подвергнут административному и далее уголовному наказанию.

"Но в этом вопросе судебные исполнители должны учитывать материальные возможности ответчика. Ему должно быть предоставлено определенное время, наказание может быть отсрочено с учетом отсутствия средств у ответчика. Ответчик может попросить дать ему время для погашения штрафа частями. Арест - это самая крайняя мера. В Азербайджане очень редко применяют эту меру за неисполнение судебных решений", - пояснил юрист.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.