Блокировка Лачинского коридора длится 107-е сутки

28 марта 2023, 10:02

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Жители Азербайджана 107-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введена талонная система, закрыты АЗС, жителям периодически прекращается подача света. 14 марта власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действие талонной системы до 10 апреля.

В магазинах Степанакерта сохраняются большие очереди, но, несмотря на длительную блокировку Лачинского коридора, горожане продолжают жить обычной жизнью, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. В Степанакерте проходит выставка, на которой представлены работы карабахского художника Эдмонда Грантовича Петросяна (творческий псевдоним – Дикен), написал Симонян 21 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

В Лачинском коридоре продолжается акция протеста жителей Азербайджана, которые требуют проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста продолжается 107-е сутки, уточнило сегодня агентство АПА.

В другом сообщении агентство информировало, что протестующие позволили проехать по дороге одной грузовой и семи легковым машинам Красного Креста.

Напомним, 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан разблокировать Лачинский коридор. Но жители Азербайджана, блокирующие трассу, продолжают пропускать по ней только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Кавказский узел" также писал, что жители Нагорного Карабаха неоднократно призывали принять меры для разблокировки Лачинского коридора. Конкретных действий для разблокировки дороги также требуют и жители Армении. Они ранее призывали ООН вмешаться в ситуацию. Кроме того, 20 декабря 2022 года представители нескольких государств на заседании Совета безопасности ООН призвали разблокировать Лачинский коридор.

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