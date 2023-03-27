Концерты Лорак и Меладзе отменены в Ростове-на-Дону

27 марта 2023, 23:08

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Запланированные в Ростове-на-Дону концерты Ани Лорак и Валерия Меладзе не состоятся, так как "ростовчане не приемлют выступления" артистов, которые высказались против военной операции на Украине, сообщил мэр города.

"Кавказский узел" писал, что 26 марта мэр Краснодара назвал неизбежной отмену в городе концерта певицы Ани Лорак, заявив, что не позволит зарабатывать здесь актерам и певцам, выступающим в поддержку Украины, сегодня стало известно что концерт исполнительницы отменен. Под угрозой срыва оказался и концерт Лорак в Ростове-на-Дону, с просьбой запретить его к губернатору обратился депутат Евгений Федяев.

В феврале Александр Ревва сообщил об отмене своих концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Концерты Реввы были отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления комика из-за его позиции по поводу военной операции на Украине. 21 марта пресс-служба администрации Ростова-на-Дону отчиталась, что убедила собственника концертной площадки отменить выступление "Машины времени" из-за "отрицательного влияния" лидера группы Андрея Макаревича* на горожан. Отменены и ростовские концерты групп "Мумий Тролль" и "ДДТ", о чем сообщил организатор выступлений.

Отменены концерты ряда исполнителей, которые выступают против военной операции на Укарине, сообщил сегодня мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. "Ростовчане не приемлют выступления в нашем городе артистов, выступающих против проведения СВО. Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. За это время были отменены концерты "ДДТ", "Мумий Тролля", "Машины времени", Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак", - привело его слова ТАСС.

Ранее в сети распространилось видео с новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае. Отвечая на фразу автора ролика в поддержку Украины, Меладзе убирает микрофон и что-то отвечает. Ответ Меладзе вызвал воодушевление у автора видео, который назвал певца "красавчиком". Видео, в частности, размещено на YouTube-канале Vot_tak_shorts.

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