Свидетель Иеговы* на Кубани проиграла кассацию по делу об экстремизме

27 марта 2023, 19:47

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Кассационный суд в Краснодаре оставил без изменения обвинительный приговор Свидетелю Иеговы* Людмиле Щеколдиной из станицы Павловской по делу об экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая 2022 года суд назначил четыре года и один месяц колонии Людмиле Щеколдиной, признав ее виновной в причастности к деятельности экстремистской организации и вовлечении других в ее ряды. Апелляционный суд оставил этот приговор в силе.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре под председательством Олега Маслова 23 марта отказался изменить приговор Людмиле Щеколдиной, сообщил сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

В кассационной жалобе Щеколдина настаивала, что в ее действиях не было ничего противоправного. Она считает, что в нарушение права на свободу религии осуждена за свое вероисповедание, сообщается на сайте, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

Людмила Щеколдина с ноября 2022 года отбывает срок в исправительной колонии в Волгоградской области, а до этого провела четыре с половиной месяца под стражей в следственном изоляторе. Она стала одной из четырех Свидетельниц Иеговы*, которые сейчас отбывают сроки в российских колониях. Общее же число находящихся в российских колониях Свидетелей Иеговы* после решения Верховного суда о запрете их организаций достигло 105, в основном это мужчины, указано на том же сайте.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен Минюстом в реестр общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.