Оставлен в силе арест бывшего министра обороны Армении Саркисяна

27 марта 2023, 14:57

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Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу защиты на решение о заочном аресте бывшего министра обороны Армении Вигена Саркисяна, обвиняемого в злоупотреблении при распределении квартир для военных.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля Генпрокуратура Армении обвинила Вигена Саркисяна в злоупотреблении полномочиями, и суд удовлетворил ходатайство следствия о его заочном аресте. Виген Саркисян, который находится в США, назвал обвинение "политическим преследованием".

Помимо бывшего министра обороны, по делу подозреваются пять членов жилищной комиссии, которая распределяла предназначенное для военнослужащих жилье. По версии следствия, злоупотребления были допущены при распределении квартир в жилом доме, построенном для военных в ереванском районе Ачапняк. Как полагают следователи, в январе 2018 года Саркисян дал указание центральной жилищной комиссии Минобороны выдать 26 квартир в этом доме военным, которые не стояли в очереди. Еще три квартиры получили люди, которые не были военными.

Апелляционный суд Армении оставил в силе решение об аресте экс-министра обороны Вигена Саркисяна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Высшего судебного совета Армении.

"Мера пресечения в качестве ареста оставлена в силе", - сообщил он, пояснив, что жалобу с требованием отменить решение суда первой инстанции подавала защита Вигена Саркисяна.

Напомним, Виген Саркисян возглавлял Минобороны Армении с осени 2016 года. Вскоре после назначения на должность он вступил в правящую Республиканскую партию Армении. В отставку Саркисян ушел в мае 2018 года - после того, как лидер партии Серж Саргсян объявил о своей отставке с поста премьер-министра.

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