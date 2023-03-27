Жители Полтавской вновь заблокировали дорогу на мусорный полигон

27 марта 2023, 11:54

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Жители станицы Полтавская на Кубани сегодня вновь заблокировали дорогу, по которой грузовики доставляют отходы на мусорный полигон. После того, как станичники 23 марта вышли на акцию протеста, власти их заверили, что грузовики по этой дороге ездить не будут, но их движение продолжается, заявили протестующие.

Как информировал "Кавказский узел", 23 марта несколько десятков жителей Полтавской в Краснодарском крае заблокировали дорогу с требованием, чтобы грузовики доставляли отходы на мусорный полигон в объезд их станицы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее подчеркнул, что мусорный полигон в станице Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – привело 12 января РБК слова Кондратьева.

Жители Полтавской вновь перекрыли дорогу, по которой грузовики возят отходы на мусорный полигон, сообщило сегодня в своем Telegram-канале движение "Полтавская против свалки".

"Дело в том, что местные жители снова вышли не улицы, чтобы прекратить проезд грузовых автомобилей к мусорному полигону через населенный пункт. Граждане заверяют, что, несмотря на заверения губернатора, мусор продолжают возить прямо через центр станицы", – сказано в публикации.

В посту прикреплен ролик, на кадрах которого показаны около двух десятков жителей, они стоят на дороге. "Несмотря на заверения главы района, "мусорки" все выходные шли без остановки по улице Тельмана. Народ собрался для того, чтобы контролировать его движение", – сказал автор ролика.

Далее показаны несколько грузовиков, водителям которых жители станицы не дали проехать на мусорный полигон. Водитель задался вопросом куда ему выгружать отходы. "Мы-то причем?" – спросил он.

Напомним, жители Полтавской неоднократно требовали ликвидации местного мусорного полигона. В феврале они обратились в прокуратуру с просьбой ускорить реконструкцию полигона, а 10 марта представитель краевой прокуратуры на заседании по жалобе противников свалки заявил, что мусорный полигон в Полтавской должен продолжать работу.

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