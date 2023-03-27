Более 54% избирателей приняли участие в выборах в Советы старейшин Ани и Сисиана

27 марта 2023, 04:51

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Явка на выборах в Советы старейшин двух общин в Армении составила 54,71%, сообщил Центризбирком. В Генпрокуратуру поступило несколько сообщений о нарушениях, по ним проводится проверка, отчиталось ведомство. Наблюдатели и оппозиция сообщили о нарушениях на выборах.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта в двух общинах в Сюникской и Ширакской областях Армении состоялось голосование на внеочередных выборах в Совет старейшин.

Во внеочередных выборах в Совет старейшин общин Ани Ширакской области и Сисиан Сюникской области Армении приняли участие 54,71% избирателей или 21 226 человек, сообщили вечером 26 марта корреспонденту "Кавказского узла" в ЦИК Армении.

По данным ЦИК, в общине Ани в выборах участвовали 62,01% избирателей или 9 870 человек из 15 918 зарегистрированных избирателей. В общине Сисиан проголосовали 49,63% избирателей или 11 356 человек из 22 880 имеющих право голосовать.

Правящая партия «Гражданский договор» заявила о своей победе "по предварительным данным". На своей официальной странице в соцсетях партия сообщила, что «по предварительным данным, ГД на выборах местного самоуправления в общине Сисиан получил 64% голосов, а в общине Ани – 52,6%».

«Доверие избирателей укрупненных общин Сисиана и Ани обязывает. Служим Республике Армения. Будущее есть!» - прокомментировал предварительные данные выборов на своей странице в соцсети премьер-министр Никол Пашинян.

Сотрудник Генпрокуратуры Армении сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ведомство изучит все заявления и публикации в СМИ о нарушениях в ходе выборов. По его словам, от журналистов было получено три сообщения о нарушениях в выборах в общине Ани Ширакской области Армении, по всем трем сообщениям в Следственном управлении Следственного комитета Ширакской области начались производства.

Кроме того, по словам сотрудника ведомства, Генпрокуратура провела мониторинг СМИ и по трем публикациям было дано поручение полиции Ани провести проверки, которые не выявили нарушений.

«Относительно выборов в Сисиане не было получено никаких жалоб и сообщений о нарушениях и преступлениях», - добавил сотрудник Генпрокуратуры. При этом, по его словам, был также проведен мониторинг СМИ, по итогам которого Генпрокуратура изучила шесть публикаций, касающихся выборов в Сисиане, результаты их изучения пока неизвестны.

«Независимый наблюдатель» зафиксировал на выборах в Ани и Сисиане ряд нарушений. Координатор проектов "Союза информированных граждан", член "Независимого наблюдателя" Даниел Ионнисян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что агитация за кандидата Армена Акопджаняна от "Гражданского договора" велась в день выборов.

Как отметил корреспонденту «Кавказского узла» координатор проектов «Союз информированных граждан», член «Независимого наблюдателя» Даниел Ионнисян, партия «Гражданский договор» заплатила за рекламу предвыборной пропаганды кандидата Армена Акопджаняна Meta как в день тишины, так и в день самих выборов.

Кроме того, по его словам, административный суд незаконно отклонил рассмотрение заявления партии «Решение гражданина» об аннулировании регистрации «Гражданского договора». «Суд был обязан рассмотреть это заявление независимо от того, одобрит или отклонит жалобу», - считает Ионнисян.

Также, по его словам, «Гражданский договор» расклеил плакаты во множестве запрещенных для этого местах, а местная власть, которая была избрана от этой же партии, ничего не предприняла для удаления этих плакатов, а при проведении предвыборной кампании были использованы транспортные средства общины.

Ионнисян также отметил, что агитационные материалы партии «Решение гражданина» также были распространены и размещены в запрещенных местах.

В ходе голосования, рассказал Ионнисян, были случаи, когда под предлогом помощи избирателю вместо него проголосовал другой человек, даже не спрашивая мнения самого избирателя. «Были случаи, когда непосредственное голосование избирателя проходило под контролем <...> Разного рода другие нарушения также были зафиксированы, но они еще не обобщены. Среди них «Независимый наблюдатель» не зафиксировал случай подкупа», - отметил Ионнисян.

О нарушениях на выборах заявили и представители оппозиции. Так, глава молодежного крыла Республиканской партии Армении Генрих Даниелян на своей странице в соцсети с избирательных участков, отметив, что на выборах были зафиксированы такие нарушения, как направление «правильного голосования» в самом избирательном участке, а перед скопления людей, длинные очереди избирателей.

«Члены избирательной комиссии действовали по строгому указанию проверять списки избирателей и направлять их. Таким образом они проверяли, кто пришел на выборы, а кто нет, и такая картина была на всех избирательных участках», - отметил Даниелян.

Представитель партии «Решение гражданина» Микаэл Айрапетян рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что кандидат от «Гражданского договора» Карен Амбарцумян часами находился возле избирательного участка 34/06. «Это такой механизм влияния на избирателей, который применялся всегда», - заявил он.

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