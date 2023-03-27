Единственным регионом страны со снижением продолжительности жизни стала Ингушетия

27 марта 2023, 00:55

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Продолжительность жизни в России рекордно выросла после двухлетнего спада, однако Ингушетия стала единственным регионом, где ожидаемая продолжительность жизни резко сократилась, сообщил Росстат.

"Кавказский узел" сообщал, что в феврале Ингушетия стала аутсайдером рейтинга регионов России по уровню безработицы.

В целом по стране ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 72,76 лет против 70,1 года в позапрошлом году, со ссылкой на данные Росстата сообщил РБК. Годовой прирост составил 2,66 года, став максимальным с начала 1990-х годов. Это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии, когда в 2020 году продолжительность жизни упала на 1,8 года, а потом в 2021 году - еще на 1,4 года.

Ни один из остальных регионов Юга России не попал ни в топ-лидеров по росту продолжительности жизни, ни в пятерку отстающих, все показали близкие к средним результаты.

Агентство обратило внимание, что Ингушетия оказалась единственным российским регионом, где, по данным Росстата* за 2022 год, сократилась ожидаемая продолжительность жизни. Этот показатель снизился на 2,15 года и теперь составляет в среднем 78,37 года. При этом этот показатель не вернулся к доковидным значениям: например, в 2019 году он достигал 73,34 года.

Напомним, авторы проведенного в 2021 году исследования "Старость в России" включили Чечню в число шести регионов с наиболее острыми проблемами среди пожилых. По числу пожилых людей с доходами ниже прожиточного минимума Чечню опережает Кабардино-Балкария. В регионах СКФО в целом очень высоко число пожилых людей, работающих в неформальном секторе экономики.

Адекватно оценить социально-экономическую ситуацию на Кавказе сложно из-за высокой доли теневой экономики в этих регионах, указала ранее "Кавказскому узлу" профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Полный текст интервью "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" опубликован в соответствующем разделе "Кавказского узла".

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