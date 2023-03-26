Росприроднадзор потребовал 117 миллионов за ущерб Дону

26 марта 2023, 19:57

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Управление Росприроднадзора подало иск к "Ростовводоканалу", потребовав выплатить 117 миллионов рублей компенсации за ущерб реке Дон. В компании назвали требования ведомства безосновательными.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Роспотребнадзор заявил, что "Ростовводоканал" не выполнил модернизацию очистных сооружений, из-за чего в сбрасываемых в Дон сточных водах была превышена концентрация загрязняющих веществ. Ведомство пересчитало экологический налог для "Ростовводоканала" и потребовало доплатить более 193 миллионов рублей.

По версии ведомства, в 2021 году проверка выявила, что в сточных водах, сбрасываемых в Дон с очистных сооружений АО "Ростовводоканал", превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ. Роспотребнадзор предположил, что водоканал не проводил запланированную на 2015-2021 годы модернизацию очистных сооружений.

Управление Росприроднадзора по Ростовской области и Калмыкии подало иск в Арбитражный суд к «Ростовводоканалу», потребовав от предприятия выплатить 117 миллионов рублей в качестве компенсации вреда, причинённого реке Дон, сообщает сегодня donnews.ru.

В пресс-службе компании заявили, что «Ростовводоканал» не согласен с требованиями Росприроднадзора и намерен их оспорить в суде. Как пояснили в «Ростовводоканале», спор связан с работой очистных сооружений, которые эксплуатирует предприятие. По закону, все подобные объекты считаются «оказывающими негативное воздействие» на окружающую среду, даже если фактического вреда нет.

В 2021 году Росприроднадзор установил, что «Ростовводоканал» сбрасывал в Дону очищенные сточные воды с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. "При этом был ли фактически причинён ущерб водному объекту, управлением не установлено", - заявила пресс-служба «Ростовводоканала».

В компании пояснили, что предприятие получает сточные воды со всех жилых районов и промпредприятий Ростова-на-Дону и Батайска, очищает и сбрасывает обратно в Дон. "«Ростовводоканал» за 7 лет направил 1,25 млрд рублей на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Проделана огромная работа по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения города Ростова. Речь идёт о канализационных сетях и насосных станциях, очистных сооружениях канализации", - приводит издание слова сотрудника пресс-службы предприятия.

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