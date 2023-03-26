Досрочные выборы проходят в двух общинах Армении

26 марта 2023, 19:00

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Голосование на внеочередных выборах в Совет старейшин двух общин состоялось сегодня в Сюникской и Ширакской областях Армении.

Сегодня в общинах Сисиан и Ани проходят внеочередные выборы в Совет старейшин, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ЦИК Армении.

По данным ЦИК, в общине Ани, где зарегистрированы 22 880 избирателей, были открыты 20 избирательных участков, в Сисиане - 41 участок для 15 918 избирателей.

На место в Совете старейшин в общине Ани претендуют кандидаты от блока "Нация - община" ("Демократический либеральный союз Армении" и "Реформистская партия"), партия "Моя сильная община", "Армянская мечта" и "Гражданский договор".

В общине Сисиан Сюникской области в выборах принимают участие Республиканская и Социал-демократическая партии, "Гражданский договор", "Решение гражданина".

По данным на 17 часов по местному времени (16 мск) в выборах в двух общинах приняли участие 46,59% избирателей. В Сисиане явка составила 42% , в общине Ани - 53,18%, сообщили в избиркоме.

Выборы в органы местного самоуправления в общине Ани прошли 25 сентября 2022 года, но ни одна партия не смогла набрать больше 50% голосов. В таком случае, как отметили в ЦИК, нужно было сформировать коалицию, что им также не удалось. Поэтому по решению правительства, 8 декабря досрочно были прекращены полномочия Совета старейшин общины Ани, а на должность главы общины до новых выборов был назначен возглавивший список партии "Гражданский договор" Арман Сарибекян.

В Сисиане также из принявших участие в выборах партий ни одна не смогла набрать больше 50% голосов. 12 октября на первом заседании Совета старейшин главой общины избрали представителя "Гражданского договора" Армена Акопджаняна, при том, что ему удалось набрать лишь 9 голосов. Представитель фракции "Страна для жизни", кандидат на должность главы общины Ара Закарян заявил о своем несогласии, и вся фракция сложила мандаты. На назначенных 15 и 18 октября внеочередных заседаниях Совета старейшин, на которых должна была состояться инаугурация главы общины, не было кворума, и Армен Акопджанян не смог стать главой общины. Поэтому выборы в обеих общинах ЦИК назначил на сегодня, сообщили в избиркоме.

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