Жители грузинского поселка пожаловались на качество водоснабжения

26 марта 2023, 14:18

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В грузинский поселок Бугаура вода подается с перебоями и низкого качества, заявили сегодня местные жители на акции протеста, потребовав от властей решить проблему.

Жители Сурами муниципалитета Хашури провели сегодня предупредительный митинг, заявив, что в поселок Бугаура в течение многих лет не поставляется качественная питьевая вода, а дороги и канализационные системы находятся в плохом состоянии.

"На нас никто не обращает внимания. По нашим дорогая можно проехать только два месяца в году, в таком плохом они состоянии. Вода подается грязная, если подается вообще", - сказал в эфире телеканала "Формула" один из протестующих, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Другие местные жители в телесюжете также заявили, что воды в поселке нет зимой и летом, а если вода есть, то только мутная. По их словам, из бюджета были выделены деньги на решение этой проблемы, но проект не был завершен.

Протестующие призвали власти решить проблемы жителей поселка, пригрозив в противном случае непрерывными протестами.

В мэрии Хашури, к которому относится Сурами, сегодня не ответили на звонки корреспондента "Кавказского узла".

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