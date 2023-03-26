Два жителя Степанакерта обвинены в передаче секретных данных Азербайджану

26 марта 2023, 06:23

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Обвинение в госизмене предъявлено двум жителям Степанакерта, которые, как считает следствие, передавали спецслужбам Азербайджана секретную информацию.

Как писал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа. 18 января в Нагорном Карабахе были введены талоны на продукты, 5 марта власти приняли решение ввести регулирование цен на товары. 25 марта пенсионеры и школьники Нагорного Карабаха начали получать гуманитарную помощь, при этом жители жалуются, что в магазинах невозможно купить некоторые продукты даже по талонам.

Два жителя Степанакерта арестованы по обвинению в том, что они вступили в контакт со спецслужбами Азербайджана и передавали им секретную информацию, получая за это вознаграждение, пишет 25 марта newsarmenia.am.

По данным следствия, степанакертцы передавали азербайджанским спецслужбам сведения, которые касаются безопасности народа Нагорного Карабаха, состояния экономики и социальной сферы в условиях блокады Лачинского коридора. Кроме того, они сообщали об изменения в составе правительства.

Арестованным предъявлено обвинение в госизмене (часть 1 статьи 310 УК Нагорного Карабаха), они взяты под стражу, сообщает lragir.am.

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