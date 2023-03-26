Кубанская спортсменка выиграла золото чемпионата мира по боксу

26 марта 2023, 03:32

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Анастасия Демурчян из Краснодарского края выиграла золотую медаль чемпионата мира по боксу среди женщин, который прошел в Нью-Дели. В финальном бое она одержала победу над австралийкой Фрэнсис Скотт Кайе.

Финальный бой в весовой категории до 70 кг прошел вечером 25 марта.

18-летняя Анастасия Демурчян встретилась с 38-летней представительницей Австралии Фрэнсис Скотт Кайе. Бой завершился победой Демурчян единогласным решением судей, пишет "Лента.ру".

Российские спортсменки завоевали еще две медали соревнований - серебряная в весовой категории до 63 кг у Наталии Сычуговой, бронзовая в весовой категории свыше 81 кг - у Дианы Пятак, сообщает "Интерфакс".

5 октября Международная ассоциация бокса (IBA) допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Им разрешено выступать под национальными флагами, а в случае победы разрешено исполнение гимна страны. Несколько стран приняли решение бойкотировать чемпионат мира из-за допуска россиян и белорусов, IBA завела дисциплинарное дело против глав национальных федераций страны, решивших пропустить турнир, в частности, США, Канады, Швеции, Новой Зеландии и Чехии, пишет "Коммерсант".

Уроженка Анапы Анастасия Демурчян в октябре 2022 года стала чемпионкой России в весе до 70 кг, сообщает championat.ru.

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