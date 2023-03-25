Жители махачкалинского поселка назвали системной проблему с водоснабжением

25 марта 2023, 12:55

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Низкое качество водопроводной воды и перебои с водоснабжением в махачкалинском поселке Шамхал-Термен наблюдаются уже несколько лет, но власти не решили проблему, пожаловались местные жители. Неоднократные требования улучшить водоснабжение поселка остались невыполненными, подтвердили в Роспотребнадзоре.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта мэрия Махачкалы предупредила жителей поселка Шамхал-Термен о запрете пить водопроводную воду и рекомендовала использовать только бутилированную. Власти пояснили, что сотрудники Роспотребнадзора нашли несоответствие проб водопроводной воды санитарным нормам.

В июле 2019 года прокуратура Дагестана также заявляла, что качество водопроводной воды в Шамхал-Термене не соответствует санитарным нормам и гигиеническим требованиям, и потребовала от мэрии устранить нарушения и обеспечить жителей поселка качественной водой.

Проблемы с водоснабжением поселка наблюдаются более 10 лет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Шамхал-Термена Абдурашид.

"Половина поселка почти постоянно без воды, особенно в центре вода не доходит. Летом практически постоянно перебои с водой. Постоянно жалуемся во все инстанции, толку нет. Как-то ответили, что надо менять коммуникации, это очень дорого, средств нет", - рассказал мужчина.

Жителям той части поселка, где есть перебои с водой, приходится покупать воду в водовозах, откуда перекачивать ее в большие емкости, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Муса.

"Где идет вода - ставят фильтры, кипятят, а что еще делать? Подвоза воды машинами не было никогда. Сейчас наступит поливной сезон, воды совсем не будет", - сказал житель поселка.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану неоднократно выдавало предписания администрации Махачкалы и "Горводоканалу" с требованием устранить проблемы с водоснабжением поселка, но они не были исполнены, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства.

В случае временного прекращения или ограничения подачи холодной воды организация-поставщик воды обязана в течение одного дня уведомить абонентов, орган местного самоуправления поселка или городского округа, а также территориальное управление органа исполнительной власти, осуществляющего санитарно-эпидемиологический надзор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

Это предусмотрено Федеральным законом от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении», пояснил юрист. При этом, согласно статье 21 закона, орган местного самоуправления обязан в течение суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды, сказал он.

В мэрии Махачкалы в связи с выходным днем сегодня не прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с водоснабжением Шамхал-Термена.

Напомним, в январе 2019 года прокуратура вносила представление в адрес властей Махачкалы, чтобы добиться качественного водоснабжения нескольких махачкалинских поселков. Тогда Шамхал-Термен также был назван в числе поселков, где жителям подается плохая вода.

Осенью 2016 года ремонтные работы на Миатлинской ГЭС и прорыв устаревшей системы канализации в Махачкале привели к загрязнению воды и массовому отравлению почти 700 человек. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Массовое отравление водой в Махачкале".

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