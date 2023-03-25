Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных

25 марта 2023, 12:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики составили протокол о дискредитации российских военных на жителя Волгодонского района Андрея Фоменко.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Волгодонского района Ростовской области Андрея Фоменко силовики составили протокол по статье о дискредитации военных, сообщили 24 марта "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило, за что был составлен протокол на Фоменко, а также не привело подробностей по делу.

На сайте Волгодонского районного суда уточняется, что протокол на Фоменко составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Иных подробностей не приведено.

Комментариев от Андрея Фоменко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 20 марта стало известно, что суд назначил штрафы жителям Таганрога Ирине Скороваровой и Владимиру Шаповалову, признав их виновными в дискредитации российской армии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.