Кодекс административных нарушений, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

25 марта 2023, 12:01

Житель Ростовской области заподозрен в дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики составили протокол о дискредитации российских военных на жителя Волгодонского района Андрея Фоменко.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Волгодонского района Ростовской области Андрея Фоменко силовики составили протокол по статье о дискредитации военных, сообщили 24 марта "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило, за что был составлен протокол на Фоменко, а также не привело подробностей по делу.

На сайте Волгодонского районного суда уточняется, что протокол на Фоменко составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Иных подробностей не приведено.

Комментариев от Андрея Фоменко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 20 марта стало известно, что суд назначил штрафы жителям Таганрога Ирине Скороваровой и Владимиру Шаповалову, признав их виновными в дискредитации российской армии.

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внесено в реестр иностранных агентов.

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Примечание:

"Число погибших на Украине уроженцев юга России достигло 1500", "Ростовский аспирант доказал в суде незаконность своей мобилизации", "Восемь военных из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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