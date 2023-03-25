Миротворцы зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Карабахе

25 марта 2023, 07:48

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В Мартунинском районе российские миротворцы зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Как информировал "Кавказский узел", 24 марта Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных подверглись обстрелу со стороны Армении и контролируемой миротворцами территории в Нагорном Карабахе. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Миротворцами зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России.

"Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. Силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 24 марта на сайте министерства.

Напомним, азербайджанское название города Мартуни – Ходжавенд.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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