Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Фото: Минобороны России https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/media/photo/gallery.htm?id=93941@cmsPhotoGallery

25 марта 2023, 07:48

Миротворцы зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Карабахе

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В Мартунинском районе российские миротворцы зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Как информировал "Кавказский узел", 24 марта Минобороны Азербайджана заявило, что позиции азербайджанских военных подверглись обстрелу со стороны Армении и контролируемой миротворцами территории в Нагорном Карабахе. Военное ведомство Армении назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Миротворцами зафиксировали три нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России.

"Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет. Силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 24 марта на сайте министерства.

Напомним, азербайджанское название города Мартуни – Ходжавенд.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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Примечание:

"Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Алиев и Пашинян подтвердили стремление к подписанию мирного соглашения", "Азербайджан заявил о гарантиях безопасности жителям Нагорного Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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