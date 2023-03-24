Прокуратура потребовала ускорить переселение жильцов аварийного дома в Волгограде

24 марта 2023, 20:28

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После публикации "Кавказского узла" о разрушении многоквартирного аварийного дома на улице Кузнецова в Волгограде прокуратура потребовала от мэрии ускорить переселение 146 жителей. Жильцам дома будет повторно предложены помещения маневренного фонда, заверили в администрации Волгограда. Жильцы дома не хотят переселяться в маневренный фонд, полагая, что условия проживания там хуже.

Как писал "Кавказский узел", в Волгограде произошло обрушение части фасада многоквартирного дома, который дважды признавался аварийным. Жильцы неоднократно просили проверить условия проживания и провести хотя бы минимальный ремонт, но не добились реакции властей, рассказали местные жители.

4 марта корреспондент "Кавказского узла" посетил аварийный многоквартирный дом по просьбе жильцов. Дом №61 расположен в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Кузнецова. Трехэтажный дом был построен в 1958 году строительным трестом. В 1980-е годы здание было переоборудовано под общежитие. В 1990-е годы часть комнат была приватизирована. Общежитие стало многоквартирным домом. Сейчас в доме проживает более 200 человек, из которых около 30 - малолетние дети. На каждом этаже дома 18 квартир, общие ванные комнаты, женский и мужской туалеты. Стены и потолки в туалетах, постирочных и ванных комнатах по всем трем этажам, по словам жильцов, быстро разрушаются, так как "стены и потолки постоянно находятся в сыром состоянии". За последние несколько лет в здании произошло три пожара, рассказали жильцы.

Дом №61 по улице Кузнецова в Краснооктябрьском районе Волгограда был признан аварийным в ноябре 2020 года. Жильцам было предложено разместиться в помещениях маневренного фонда до окончания процедуры переселения, сообщила пресс-служба мэрии Волгограда, отвечая на запрос "Кавказского узла".

"Однако никто из граждан не воспользовался предложением муниципалитета. Решение о точном сроке сноса аварийного дома, согласно действующим правовым нормам, принимается после завершения процедур по переселению", - говорится в ответе мэрии.

В доме находится 51 жилое помещение, из них 40 находятся в собственности жильцов, 11 предоставляются по договорам социального найма. С конца февраля 2023 года по настоящее время обращений от граждан относительно ухудшения технического состояния здания в жилищную инспекцию Волгограда не поступало, говорится в ответе. "До полного расселения жилого здания его обслуживанием обязана заниматься обслуживающая организация. По информации УК, с наступлением устойчивой теплой погоды сотрудники выполнят работы по восстановлению поврежденных участков стены здания. Кроме того, жильцам дома будет повторно предложено разместиться в помещениях маневренного фонда. Подчеркнем, что размещение во временном жилье ни в коем случае не лишает волгоградцев права на получение постоянного жилья", - сообщила мэрия.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере Волгоградской областной прокуратуры В.С. Ненашев, в ответе на запрос "Кавказского узла" (от 22.03.2023 №1-461-2023), уточнил, что проблемный дом был признан аварийным 30 сентября 2020 года на основании заключения межведомственной комиссии по оценке состояния жилищного фонда в Краснооктябрьском районе Волгограда, заключения инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области и постановления администрации Волгограда.

Согласно муниципальной программе "Жилище", утвержденной постановлением администрации Волгограда в 2018 году, расселение жителей проблемного дома, в котором, по данным прокуратуры, зарегистрировано 146 граждан, планируется осуществить до 2026 года. В ходе проверки, проведенной 21 марта 2023 года по заявлению "Кавказского узла", прокуратурой Краснооктябрьского района с участием специалиста управления "Жилищная инспекция Волгограда" департамента ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, было установлено, что в нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда "со стороны дворового фасада 1 и 2 этажей многоквартирного дома № 61 по ул. Кузнецова наблюдается обрушение кирпичной кладки стены". "В местах общего пользования указанного многоквартирного дома имеются значительные участки отслоения штукатурного и окрасочного (побелочного) слоев на стенах и потолке", - говорится в ответе прокуратуры.

По данным администрации Волгограда, за последние пять лет из аварийных домов были переселены свыше 4400 волгоградцев. Все они получили новые квартиры или денежные компенсации за свое прежнее жилье. Преимущественно переселение осуществляется в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Всего в ходе выполнения проекта расселению подлежат 253 аварийных дома, в которых проживают порядка 10 тысяч волгоградцев.

Сотрудник областной прокуратуры Ненашев сообщил, что прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда 22 марта подготовила представление в адрес администрации Волгограда "с требованием принять дополнительные меры по сокращению сроков переселения граждан из многоквартирного дома № 61 по улице Кузнецова".

"Кроме того, в связи с невыполнением организацией, осуществляющей управление указанным многоквартирным домом, работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, прокуратурой Краснооктябрьского района Волгограда 22 марта руководителю данной управляющей организации внесено представление", - заключил сотрудник прокуратуры.

Жительница проблемного дома Екатерина Баранова подтвердила, что после публикации в "Кавказском узле" их дом с проверкой посетили сотрудники полиции и Жилинспекции. "Ухудшений пока нет. Жалобы пока я не писала. Но соседка писала в Жилищную инспекцию. Да, была у нас после вашей публикации и прокуратура и с Жилинспекции сотрудник. Приходили еще из Жилищного фонда. Сказали, что мы можем написать заявление, чтобы переселиться в маневренное жилье. Сотрудники прокуратуры сказали: что вряд ли вас кто куда расселит. Рассчитывайте только на маневренный фонд. Попытаемся жалобами сдвинуть сроки расселения", - сказала Екатерина Баранова корреспонденту "Кавказского узла".

Дом продолжает разрушаться потихоньку, но верно, отметила жительница дома, не пожелавшая называть своего имени. "Сыпется штукатурка. С фасада кирпичи отслаиваются, падают. Стена сырая, не просыхает. Страх за жизнь детей наших и за собственную жизнь у нас у всех жильцов дома остается. Дом может в любой момент обрушиться", - рассказала она.

Женщина отметила, что никто из жильцов проблемного дома не хочет переселяться в помещения маневренного фонда, "так как там условия проживания могут быть еще хуже, чем в нашем доме".

Ранее юрист Сергей Иващенко указал, что жильцы проблемного дома не обеспечены "здоровой и безопасной средой проживания". Юрист отметил, что в статье 32 Жилищного кодекса РФ и в Федеральном законе № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» прописано, что если комиссия признала многоквартирный дом аварийным, жильцы обязаны быть выселены в течение двух дней. Согласно закону, здания с сильным износом, испорченными несущими конструкциями, нарушением санитарных норм не являются жильем. Проживание запрещено на законодательном уровне.

"Но если государство не обеспечивает жильцов аварийного дома другим жильем или граждане отказываются от квартир маневренного фонда, которые, как мы знаем, в Волгограде могут оказаться еще худшего качества, то жильцы могут на свой страх и риск остаться в аварийном доме. Что мы и видим в случае дома №61 на улице Кузнецова. Та же ситуация, если государство предложит собственникам квартир аварийного дома неприемлемую денежную компенсацию", - заметил Сергей Иващенко.

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