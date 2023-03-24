Плакат на двери ПЦ "Мемориал"*. Фото: Антон Сергиенко https://www.svoboda.org * организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

24 марта 2023, 13:35

Евросоюз поддержал "Мемориал"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

ЕС выразил солидарность с историческим, образовательным, благотворительным и правозащитным обществом "Мемориал"* и призвал российские власти прекратить необоснованное преследование и соблюдать Конституцию России.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Центра защиты прав человека "Мемориал", а также ликвидированных по решению суда "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* были задержаны 21 марта после обысков по делу о реабилитации нацизма. В отношении сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации российской армии, он отпущен под подписку о невыезде. Во время обысков в офисе "Мемориала" была задержана также сотрудница "Кавказского узла", после допроса в следственном отделе ее отпустили. В ходе обысков силовики забрали компьютеры, а также "перевернули все вверх дном", сообщил Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

7 марта бывший председатель общества "Мемориал"* Ян Рачинский отметил, что подтверждения информации об уголовном деле о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"* нет. Его коллега Олег Орлов предположил, что цель распространения этой информации – заставить сотрудников общества покинуть Россию.

"ЕС выражает солидарность с историческим, образовательным, благотворительным и правозащитным обществом "Мемориал"* в связи с полицейскими обысками и уголовными делами, несправедливо возбужденными против его представителей в начале этой недели", - сообщило представительство ЕС в России в своем телеграм-канале вечером 23 марта.

Представительство ЕС отмечает, что "Мемориал"* играет в России неоценимую роль в защите прав человека и в борьбе с попытками манипулировать исторической памятью о политических репрессиях в стране в 20 веке.

"Последние действия российских властей - это еще один шаг в продолжающемся процессе запугивания и преследования независимых и критических голосов в российском обществе. Как один из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года российское общество "Мемориал"* играет уникальную роль для российского народа и для всей Европы", - сказано в сообщении.

Евросоюз призвал российские власти прекратить необоснованное преследование сотрудников "Мемориала"*, "соблюдать верховенство права, Конституцию России и обязательства страны в рамках международного права, в том числе в области прав человека".

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*". 

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Силовики сообщили об уголовном деле против "Мемориала"*", "Комиссия Совета Европы подвергла Россию критике за ликвидацию "Мемориала"*", "Резник напомнил суду о важности работы "Мемориала"*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 марта 2023, 14:09

24 марта 2023, 14:03

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