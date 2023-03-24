Евросоюз поддержал "Мемориал"*

24 марта 2023, 13:35

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ЕС выразил солидарность с историческим, образовательным, благотворительным и правозащитным обществом "Мемориал"* и призвал российские власти прекратить необоснованное преследование и соблюдать Конституцию России.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Центра защиты прав человека "Мемориал", а также ликвидированных по решению суда "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* были задержаны 21 марта после обысков по делу о реабилитации нацизма. В отношении сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации российской армии, он отпущен под подписку о невыезде. Во время обысков в офисе "Мемориала" была задержана также сотрудница "Кавказского узла", после допроса в следственном отделе ее отпустили. В ходе обысков силовики забрали компьютеры, а также "перевернули все вверх дном", сообщил Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

7 марта бывший председатель общества "Мемориал"* Ян Рачинский отметил, что подтверждения информации об уголовном деле о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"* нет. Его коллега Олег Орлов предположил, что цель распространения этой информации – заставить сотрудников общества покинуть Россию.

"ЕС выражает солидарность с историческим, образовательным, благотворительным и правозащитным обществом "Мемориал"* в связи с полицейскими обысками и уголовными делами, несправедливо возбужденными против его представителей в начале этой недели", - сообщило представительство ЕС в России в своем телеграм-канале вечером 23 марта.

Представительство ЕС отмечает, что "Мемориал"* играет в России неоценимую роль в защите прав человека и в борьбе с попытками манипулировать исторической памятью о политических репрессиях в стране в 20 веке.

"Последние действия российских властей - это еще один шаг в продолжающемся процессе запугивания и преследования независимых и критических голосов в российском обществе. Как один из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года российское общество "Мемориал"* играет уникальную роль для российского народа и для всей Европы", - сказано в сообщении.

Евросоюз призвал российские власти прекратить необоснованное преследование сотрудников "Мемориала"*, "соблюдать верховенство права, Конституцию России и обязательства страны в рамках международного права, в том числе в области прав человека".

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".