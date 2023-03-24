Вода из крана. Фото Елены Синеок, Юга.ру

24 марта 2023, 07:48

Жители Каменска-Шахтинского раскритиковали отчет мэрии о качестве воды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Водопроводная вода в Каменске-Шахтинском по-прежнему выглядит грязной, указали горожане в комментариях к отчету мэрии о том, что специалисты сочли удовлетворительным качество воды.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта жительница Каменска-Шахтинского Марина Громова разместила на сайте Change.org петицию, в которой пожаловалась Владимиру Путину на качество питьевой воды. "С мая 2022 года водопроводная вода, поступающая в дома, стала отличаться специфическим запахом дуста, цветом и явными остатками тины. Постоянные жалобы жителей не принимались во внимание ни администрацией города, ни Роспотребнадзором, ни "Водоканалом" соответственно", – говорится в петиции, которая к 11 марта набрала 29 288 подписей.

Ранее жители Каменска-Шахтинского неоднократно жаловались на качество питьевой воды. 22 октября 2022 года в городе из-за грязной воды был введен режим ЧС. Мэрия запретила употреблять воду из водопровода из-за превышения содержания в ней бромдихлорметана и дибромхлорметана. 31 октября режим ЧС был снят, а 16 ноября введен вновь. Горожанам был организован подвоз воды. Позже жители Каменска-Шахтинского пожаловались на проблемы с подвозом воды.

Администрация Каменска-Шахтинского 23 марта опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" видео, в котором замглавы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта и благоустройства Роман Кравцов сообщил, что Роспотребнадзор проводил многочисленные исследования воды в январе, феврале и марте, и обнаружил лишь превышение уровня жесткости воды и нестандартный запах.

Авторы некоторых комментариев под видеороликом возмутились выводами экспертов. "При чём тут жесткость, если она желтого цвета?" – написал, в частности, Андрей Адамов. "Если показатели в норме, а вода воняет и грязная, то получается результаты анализов фальсифицированные?" - задался вопросом этот же пользователь в другом комментарии.

"Все ясно, показатели у вас в норме. Почему практически каждый вечер и иногда днём вода желтого и коричневого цвета?" – обратилась к чиновникам Екатерина Алексеенко. Представитель администрации в ответ попросил Екатерину Алексеенко уточнить ее адрес. Ответ на эту просьбу, по состоянию на 07.40 мск 24 марта, не опубликован.

"Вода в Каменске как воняла, так и воняет. Я, когда приезжаю, даже вещи стирать боюсь... Мыться и стирать страшно", - написала Наталья Стаценко.

"Надо в администрацию привозить воду из-под крана и заставить её пить, и причем каждый день, может, органолептические показания у вас изменятся, а мне так надоело таскать баклажки воды", - возмутилась Вера Петровна Уванова.

"Главный государственный санитарный врач по городам Каменску, Донецку, Гуково, Зверево, Красному Сулину, Красносулинскому и Каменскому районам, представила информацию о результате лабораторных исследований качества питьевой воды в поселке Шахтерский. Качество воды по городу соответствует санитарно-гигиеническим нормативам… По вопросу неудовлетворительного качества подаваемого водоснабжения, вы вправе обратиться с письменным заявлением в администрацию города для организации комиссионного обследования с непосредственным вашим личным участием, участием специалистов отдела ЖКХ, указав при этом конкретный адрес и контактный номер телефона, для дальнейшего согласования даты и времени", - ответил на это представитель администрации города.

Автор петиции сообщила о визите силовиков

К Марине Громовой, автору опубликованной 6 марта петиции, пришли полицейские после того, как она призвала жителей Каменска-Шахтинского посетить заседание комиссии гордумы, на котором должен был обсуждаться вопрос водоснабжения города, сообщил 23 марта "Блокнот Ростов-на-Дону".

По словам Громовой, полицейские предупредили ее об ответственности за проведение массового мероприятия.

"Данное поведение говорит о том, что нас там не ждут. Наш сити-менеджер прячется за закрытыми дверьми и не хочет выходить на диалог с жителями", - высказала мнение Марина Громова. После визита полицейских она вновь призвала горожан посетить заседание комиссии, пишет издание.

Петиция, озаглавленная "Спасите нас, пока не поздно! Жителей Каменска-Шахтинского травят водой из крана!", набрала, по состоянию на 07.40 мск 24 марта, 34029 подписей.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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