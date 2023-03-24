24 марта 2023, 06:49

Врач из кубанской станицы столкнулась с требованием уволиться из-за публикации в соцсетях

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Руководство поликлиники в станице Новотитаровской потребовало от акушера-гинеколога Елены Волик уволиться после ее публикаций о том, что медучреждение нуждается в ремонте, сообщила сама Волик.

Елена Волик, акушер-гинеколог женской консультации при поликлинике станицы в станице Новотитаровской Динского района, рассказала, что руководство поликлиники хочет ее уволить из-за публикаций в соцсетях фотографий медучреждения, которое находится в плохом состоянии, сообщил 23 марта "Коммерсант-Кубань".

По словам врача, руководство потребовало от нее написать заявление об увольнении по собственному желанию, пригрозив в противном случае увольнением по статье. Врач считает, что формальным поводом для претензий стала ранее опубликованная видеозапись, на которой она в новогодней обстановке танцует с медсестрой в служебном кабинете.

Другой причиной увольнения врачи считает ее протест против идеи разместить беременных женщин в одной палате дневного стационара с больными отделения хирургии.

Елена Волик рассказала, что сейчас находится в отпуске, после которого которого руководство обещало провести в отношении нее служебную проверку. По словам гинеколога, она не планирует продолжать работать в консультации, однако самостоятельно писать заявление на увольнение не будет.

В региональном Минздраве сообщили, что в станице Новотитаровской уже началось строительство новой поликлиники. Кроме того, в ведомстве пояснили, что руководитель поликлиники самостоятельно рассматривает кадровые вопросы, в том числе вопросы приема и увольнения сотрудников, пишет издание.

На беседу с руководством Елену Волик вызвали 22 марта, сообщило 23 марта со ссылкой на слова врача 93.ru. Женщина уточнила, что претензий к ее видео с праздничными танцами не было до публикации второго ролика, о состоянии женской консультации.

"Начальство мне сказало: зачем я опубликовала это видео, если в 2025 году начнется строительство нового здания и всё будет в порядке? Проблема в том, что нынешнее состояние консультации сильно влияет на оказание помощи. Не все хотят приходить в здание, где плесень по стенам идет, где во время дождя вода капает. Конечно, такие условия людям не нравятся. Мне пациенты неоднократно говорили, что идут сюда только ради врача, им не очень хочется приходить в такую разруху. Понимаете? Это очень печально, что они идут вынужденно, а не в женскую консультацию, которая их устраивает. Хорошо, что через два года будет новое здание, но что делать сейчас?" – приводит слова Волик издание.

Врач добавила, что работает в больнице пять лет, и за это время никакого ремонта там не было, отремонтировали лишь ступеньки, которые были практически разрушены, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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