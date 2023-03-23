23 марта 2023, 22:33

Миротворцы зафиксировали стрельбу в зоне карабахского конфликта

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Нарушение режима прекращения огня зафиксировано российскими миротворцами в Шушинском районе, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Шушинском и Мартунинском районах.

Российскими миротворцами зафиксировано одно нарушение режима прекращение огня в Шушинском районе, сообщило сегодня Минобороны России. "Пострадавших нет. Силами Российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту", - говорится в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, размещенном на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 22 марта полиция Нагорного Карабаха сообщила об обстреле сельчан на виноградниках в Март унинском районе.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о гарантиях безопасности жителям Нагорного Карабаха", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Алиев и Пашинян подтвердили стремление к подписанию мирного соглашения".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 марта 2023, 23:12

23 марта 2023, 22:00

23 марта 2023, 21:11

23 марта 2023, 20:20

23 марта 2023, 19:30

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