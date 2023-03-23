Миротворцы зафиксировали стрельбу в зоне карабахского конфликта

23 марта 2023, 22:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано российскими миротворцами в Шушинском районе, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Шушинском и Мартунинском районах.

Российскими миротворцами зафиксировано одно нарушение режима прекращение огня в Шушинском районе, сообщило сегодня Минобороны России. "Пострадавших нет. Силами Российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту", - говорится в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, размещенном на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 22 марта полиция Нагорного Карабаха сообщила об обстреле сельчан на виноградниках в Март унинском районе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.