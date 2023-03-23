Прокуратура отказалась встать на сторону Гузель Гильмановой в ее споре с властями Сочи

23 марта 2023, 08:04

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Жительница Сочи, инвалид второй группы Гюзель Гильманова пожаловалась, что прокуратура не стала принимать меры по ее обращению о том, что власти отказывают ей переселении из аварийного дома. По закону прокуратура должна вступиться за права Гильмановой, в том числе опротестовать решения судов, в которых есть нарушение прав инвалида, отметил юрист Роман Клыков.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 января стало известно, что краевой суд в Краснодаре проигнорировал доводы Гузель Гильмановой, которую мэрия Сочи отказалась переселять из ветхого дома в благоустроенное жилье. Дом Гильмановой признан аварийным еще в 2020 году, но очередь его расселения не подошла, рассказал сотрудник департамента имущественных отношений Сочи.

Жильцы ветхого барака на Сухумском шоссе в Сочи, в том числе семья Гузель Гильмановой, много лет добиваются переселения в благоустроенное жилье. Дом признан аварийным, однако мэрия в 2021 году отказалась предоставить людям другие квартиры, ссылаясь на отсутствие денег.

Гузель Гильманова рассказала, что в конце февраля обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет нарушения ее жилищных прав (копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Обращается к вам за помощью инвалид детства второй группы <…>. Моя квартира площадью 10,7 квадратных метра, находится в цокольном помещении с северной стороны барака до 1917 года строения. Квартира сырая, везде плесень. В 2004 году барак официально признан ветхим. В 2020 году барак официально признан аварийным. Со мной в квартире на этой площади (10,7 квадратных метров) прописаны и проживают две мои дочери (1986 года рождения), и два несовершеннолетних внука – мальчик (2010 года рождения) и девочка (2014 года рождения). Стою в очереди на получение нормального человеческого жилья с 1988 года – 35 лет. В очереди близнецов с 1988 года", – указала Гильманова в обращении в прокуратуру.

По ее словам, во время личного приема заместитель прокурора Сочи Евгений Елин в устной форме пообещал ей помощь. "Позже я узнала, что этот прокурор переправил мое заявление в прокуратуру района, откуда я 22 марта получила ответ за подписью и.о. прокурора Хостинского района Константина Нино об отказе в моей просьбе", – пожаловалась Гильманова корреспонденту "Кавказского узла".

В ответе прокуратуры на жалобу Гильмановой сказано, что она не может быть переселена в новое жилье по программе Краснодарского края "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы", так как в эту программу входят дома, признанные аварийными до 2017 года. В то время как дом, в котором проживает Гильманова, признан аварийным в 2020 году.

Ведомство также отметило, что Гильманова ранее проиграла судебный процесс о том, чтобы власти переселили ее в новое жилье. Гильманова отметила, что пыталась записаться на вторичный прием к прокурору, у которого была в феврале на личном приеме, но ей сообщили, что Евгений Елин у них больше не работает.

Сотрудница прокуратуры города Сочи подтвердила, что Гильманова была 21 февраля на личном приеме у заместителя прокурора города, и что ее заявление было отправлено в нижестоящую районную прокуратуру. "В случае с его несогласием она имеет право его обжаловать прокурору города", – сказала сотрудница прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно статье №45 Гражданского процессуального кодекса РФ "Участие в деле прокурора" прокуратура должна вступиться за права Гузель Гильмановой, отметил юрист Роман Клыков.

"Путем опротестования решений судов, нарушивших права инвалида, путем поднятия вопроса о халатности чиновников, которые в нарушении статьи 17 ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" не принимают никаких мер для обеспечения инвалидов и людей, проживающих в опасных для жизни и здоровья условиях жильем", – поясил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Клыков рекомендовал обратиться с вторичным заявлением – жалобой на имя прокурора города и обжаловать отказ в помощи инвалиду прокурора Хостинского района.

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