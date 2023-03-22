Евросоюз раскритиковал азербайджанский закон о партиях

22 марта 2023, 22:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Новый закон о партиях, принятый в Азербайджане, будет сковывать политический плюрализм, права и свободы, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза и призвал власти страны выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

Как писал "Кавказский узел", в совместном заключении Венецианской комиссии Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) от 13 марта указано, что новый закон о политических Азербайджана содержит ряд положений, которые могут оказать сдерживающее воздействие на развитие плюрализма в стране. Авторы заключения призвали власти пересмотреть закон. Власти Азербайджана, исходя их своих обязательств перед Советом Европы, должны отменить ужесточенные требования к регистрации и перерегистрации партий и госконтролю за их деятельностью, однако Баку не раз игнорировал требования европейских структур, отметили опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры.

В начале сентября 2022 года оппозиционные политики раскритиковали проект нового закона о политических партиях в Азербайджане, считая, что он носит реакционный характер. 21 ноября 2022 года на сайте Милли Меджлиса (парламента) был опубликован обновленный вариант проекта закона, в котором был изменен ряд положений. Однако оппозиция раскритиковала и обновленный вариант законопроекта. Парламент Азербайджана 16 декабря принял новый закон о политических партиях, а 11 января президент Азербайджана Ильхам Алиев, не дожидаясь заключения Венецианской комиссии, подписал этот закон.

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 22 марта выступил с заявлением в связи с новым законом Азербайджана о политических партиях. "Европейский союз обеспокоен ограничениями, введенными новым законом о политических партиях. Это рискует оказать сдерживающее воздействие на политический плюрализм и на основные права и свободы, такие как свобода ассоциаций, свобода выражения мнений и свобода мирных собраний в Азербайджане", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Эти права, далее отмечено в документе, "имеют основополагающее значение для функционирования демократического общества". Евросоюз настоятельно призывает Азербайджан выполнить давние рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по предыдущему закону о политических партиях, а также рекомендации, содержащиеся в заключении Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ от 13 марта по новому закону. "Политические партии, являясь основными коллективными инструментами политического самовыражения, способствуют выражению политической воли граждан. Должны быть гарантированы динамичные, подотчетные и инклюзивные многопартийные системы”, - сказано в заявлении.

Власти Азербайджана к 21.30 мск не отреагировали на заявление представителя ЕС. В связи с выходными праздничными днями по случаю весеннего праздника Новруз получить комментарии в администрации президента и МИД Азербайджана не удалось.

Ранее госдеп США также раскритиковал новый закон о политических партиях в Азербайджане. "Принятый в декабре 2022 года в непрозрачной обстановке новый закон о политических партий еще более ограничивает поле деятельности для них", - было сказано в отчете госдепа,обнародованном 20 марта. При этом было отмечено, что новый закон был принят без запроса экспертизы и рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.