Армянский военнослужащий. Фото: https://mil.am/hy/news/11359

22 марта 2023, 21:43

Азербайджан отверг обвинения в смерти армянского военного

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Информация Минобороны Армении о том, что армянский солдат погиб сегодня в результате обстрела с азербайджанской стороны, не соответствуют действительности, заявило военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении сообщило о гибели армянского военнослужащего на границе с Азербайджаном, обвинив в этом азербайджанскую сторону.

Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию. «Категорически опровергаем распространенную Министерством обороны Армении информацию о смертельном ранении военнослужащего армянских вооруженных сил на боевом посту в направлении Араздеяна в результате обстрела, якобы открытого 22 марта в 16:20 азербайджанской стороной», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Военное ведомство Азербайджана при этом обвинило Минобороны Армении в стремлении с помощью дезинформации "скрыть самоубийства и другие негативные явления в армянской армии".

Село Араздеян (армянское название - Ерасх) расположено на границе между Арменией и Нахичеванской автономной республикой Азербайджана.

Армения и Азербайджан продолжают обмениваться обвинениями в обстрелах, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве России осенью 2020 года. Так, Госпогранслужба Азербайджана сообщила 20 марта, что младший сержант Манафов Рамин Субхи оглу получил ранение в результате обстрела азербайджанских позиций в Зангиланском районе с территории Армении. Минобороны Армении отвергло обвинение в обстрелах.

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Примечание:

"Найден пропавший на границе с Азербайджаном армянский военный", "Азербайджан обвинил Армению в продолжении военных поставок в Карабах", "Аналитики в Ереване отметили рост напряженности между Россией и Западом на Южном Кавказе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 марта 2023, 22:19

  • Евросоюз раскритиковал азербайджанский закон о партиях

    Новый закон о партиях, принятый в Азербайджане, будет сковывать политический плюрализм, права и свободы, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза и призвал власти страны выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

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