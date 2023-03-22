Суд назначил компенсацию сыну убитой жительницы Махачкалы

22 марта 2023, 20:50

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Суд обязал пенсионера МВД Тагира Велагаева выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей за убийство жительницы Махачкалы. Сын убитой счел эту сумму недостаточной.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Верховный суд Дагестана после пересмотра дела повторно освободил от ответственности пенсионера МВД Тагира Велагаева по делу об убийстве его бывшей супруги Умажат Гусейновой. Отмена приговора Велагаеву необоснованна, так как заключение специалиста о состоянии аффекта было вынесено с нарушениями, заявил адвокат Арсен Шабанов, представляющий потерпевшую сторону. Сын погибшей женщины Шамиль Гусейнов подал иск с требованием 5 миллионов рублей компенсации с Велагаева.

5 февраля 2019 года между Велагаевым и его бывшей супругой, 48-летней махачкалинкой Умажат Гусейновой, произошла ссора, в ходе которой женщина высказалась о дочерях Велагаева от нового брака. После этого Велагаев, по версии следователей, нанес ей несколько ударов рукояткой травматического пистолета, а затем задушил женщину. После возбуждения уголовного дела Велагаев дважды прошел судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Сын убитой Шамиль Гусейнов считает, что Велагаев избежал наказания благодаря связям в правоохранительной системе.

Советский районный суд Махачкалы назначил компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей по делу об убийстве Умажат Гусейновой. Это в 10 раз меньше, чем просил потерпевший, сообщил сегодня правозащитный проект "Аксиома" в своем Telegram-канале.

Истец намерен обжаловать решение суда, потому что не согласен с низким размером компенсации, говорится в сообщении.

Согласно карточке дела на сайте Советского райсуда Махачкалы, иск Шамиля Гусейнова к Тагиру Велегаеву (так указана в базе данных фамилия ответчика, - прим. "Кавказского узла") поступил в суд 14 февраля. В качестве третьего лица к делу привлечен прокурор Советского района Махачкалы. Судебное заседание было назначено на сегодня. Информации о решении по делу к 20.30 мск в карточке дела не содержится.

Ранее Верховный суд Дагестана указал, что Велагаев признал вину в убийстве бывшей жены. "Подсудимый Велагаев Т.А. совершил убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения(аффекта), вызванного тяжким оскорблением со стороны потерпевшей", - говорится в решении суда от 25 октября 2022 года. Однако суд пришел к выводу, что Советский райсуд Махачкалы при вынесении приговора Велагаеву нарушил сроки привлечения к ответственности по статье об убийстве в состоянии аффекта (часть 1 статьи 107 Уголовного кодекса России), и поэтому постановил отменить приговор суда первой инстанции, которым бывший силовик был приговорен к двум годам ограничения свободы, указано в карточке дела на сайте суда.

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