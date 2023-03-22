Политологи сочли инициативу о досрочных выборах угрозой евроинтеграции Грузии

22 марта 2023, 19:15

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Оппозиция преждевременно подняла вопрос о внеочередных выборах в Грузии и может сорвать процесс евроинтеграции, если будет педалировать эту тему до выполнения властями 12 условий Евросоюза, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение", депутат парламента Ираклий Кобахидзе 21 марта исключил проведение внеочередных выборов в стране, заверив, что они пройдут в сроки, указанные Конституцией, но это "не устраивает" радикальную оппозицию. "Они (оппозиция) прекрасно знают, что никаких внеочередных выборов не будет. Выборы пройдут в конституционные сроки — в октябре 2024 года. Подготовка к парламентским выборам должна начаться через несколько месяцев", - сказал Кобахидзе в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Однако бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили (занимал пост президента с 17 ноября 2013 года по 16 декабря 2018 года - прим. "Кавказского узла") выступил с инициативой и высказал готовность провести консультации с оппозицией по вопросу создания координационного совета с требованием проведения внеочередных парламентских выборов, поскольку власти страны не действуют в ее интересах.

"Грузинская мечта" действует по повестке российской власти, поэтому нужно поставить целью проведение внеочередных парламентских выборов. Важно показать международным партнерам и общественности модель и формат передачи власти – это не вызовет напряженности и дестабилизации", - сказал Маргвелашвили в эфире телекомпании.

Часть оппозиционеров не согласна с Маргвелашвили, считая, что исполнение 12 условий Евросоюза для получения страной статуса страны кандидата в члены ЕС важнее проведения внеочередных выборов в парламент. Один из лидеров партии "Европейская Грузия" Георгий Бокерия считает, что создание координационного совета не обязательно и оппозиции необходимо договорится по главному требованию – евроинтеграции. "Смена власти должна произойти демократическим путем, а не принудительно", - сказал он.

В текущей политической ситуации призывы к досрочным выборам политически не верны, указала в эфире телекомпании лидер Республиканской партии, депутат парламента Хатуна Самнидзе. "Сейчас важно требовать выполнение 12 пунктов Евросоюза и принудить власть выполнить их и уже при получении статуса страны-кандидата в члены Евросоюза провести свободные и справедливые выборы", - сказала она.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза, на выполнение этих рекомендаций отведено шесть месяцев. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив шаги, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дер Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.2 3 июня 2022 года Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты", сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель. 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

Грузинские политологи предполагают, что вопрос проведения внеочередных выборов будет поднят оппозицией в том случае, если власти страны не выполнят 12 условий Евросоюза для получения статуса страны кандидата в ЕС.

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе отметил, что оппозиция неоднократно пыталась создать коалицию, но эти попытки проваливались из-за различий во взглядах, в том числе и личностных.

"На этот раз тоже все может закончится неудачно, так как все эти факторы присутствуют. Если Грузия получит статус страны - кандидата в члены Евросоюза, то это означает, что это достижение будет присвоено властями, что в корне не устраивает оппозицию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в интересах оппозиции, чтобы Грузия не получила этот статус и тогда они смогут потребовать проведения внеочередных выборов в надежде на победу на них. Однако на сегодняшний день неизвестно, какая часть населения поддерживает проведение внеочередных выборов, так как соцопросы давно не проводились, подчеркнул Анджапаридзе.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе считает, что прежде, чем поднимать вопрос о проведении внеочередных выборов, оппозиции нужно познакомиться с "прогрессивной частью населения", которая принимала участие в акциях протеста, опротестовывая законопроект об иноагентах.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах – "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против – 13. После того, как в Тбилиси начались акции протеста, власти отозвали законопроект из парламента. Отказ парламента Грузии принять закон об иноагентах стал следствием массовых протестов противников законопроектов, указали депутаты оппозиционных партий. Решение было принято ради стабильности в стране, отметил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

Вопрос проведения внеочередных выборов в Грузии будет поднят оппозицией в том случае, если власти страны не выполнят 12 условий Евросоюза для получения статуса страны кандидата в ЕС. Однако если оппозиция начнет муссировать тему выборов до оценки выполнения условий, то процесс евроинтеграции может сорваться, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

"Требование о проведении внеочередных выборов будет препятствовать выполнению властями 12 условий Евросоюза, если этот статус страной не будет получен, тогда оппозиция начнет готовиться к проведению внеочередных выборов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Читадзе предполагает, что инициатива о создании координационного совета должна исходить от лидеров оппозиции, а Маргвелашвили не входит в их число, несмотря на то, что был президентом страны. В начале президентского срока он сотрудничал с учредителем «Грузинской мечты», миллиардером Бидзиной Иванишвили и еще «не призвал эту ошибку».

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