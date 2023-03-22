ФСБ отчиталась об аресте фальшивомонетчиков в регионах СКФО и ЮФО

22 марта 2023, 15:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Поддельные купюры высокого качества печатались в Дагестане, а распространялись в Чечне, Ингушетии, Ставрополье и Ростовской области, по делу арестованы 11 человек, сообщило ведомство.

ФСБ совместно с МВД отчиталась о задержании участников организованного преступного сообщества, изготавливавшего поддельные купюры номиналом пять тысяч рублей на 1 млрд рублей в год, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, поддельные купюры производились в Левашинском районе Дагестана. В ходе обысков, которые прошли по месту жительства обвиняемых в дагестане, Ингушетии, Ростовской области и Чечне обнаружены более 20 миллионов поддельных рублей, клише для изготовления российских рублей и матрица для изготовления долларов США.

Силовики изъяли компьютерное оборудование для печати денег, специализированную бумагу с нанесенными на нее водяными знаками, краску, компьютерную технику. По одному из адресов обнаружены и изъяты более 300 боеприпасов к автомату АК-74.

Обыски и задержания по всем адресам проходили одновременно, в в них участвовали более 200 сотрудников правоохранительных органов, 11 задержанным предъявлены обвинения в изготовлении, хранении, транспортировке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (часть 3 статьи 186 Уголовного кодекса России), проинформировало ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что подделки распространялись в Ростовской области, Ставропольском крае, в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Фальшивые купюры продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала. При этом фальшивки можно было распознать только с помощью специального оборудования. "Одна из предполагаемых участниц криминальной схемы, которая отвечала за транспортировку подделок, задержана полицейскими в городе Пятигорске. В сумке она перевозила 1 271 поддельную купюру на сумму более 6,3 миллиона рублей", - процитировало ее слова агентство.

Волк добавила, что решается вопрос о возбуждении в отношении арестованных уголовного дела об организации преступного сообщества и участия в нем.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.