Сотрудники ФСБ. Скриншот видео You Tube

22 марта 2023, 15:58

ФСБ отчиталась об аресте фальшивомонетчиков в регионах СКФО и ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Поддельные купюры высокого качества печатались в Дагестане, а распространялись в Чечне, Ингушетии, Ставрополье и Ростовской области, по делу арестованы 11 человек, сообщило ведомство.

ФСБ совместно с МВД отчиталась о задержании участников организованного преступного сообщества, изготавливавшего поддельные купюры номиналом пять тысяч рублей на 1 млрд рублей в год, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, поддельные купюры производились в Левашинском районе Дагестана. В ходе обысков, которые прошли по месту жительства обвиняемых в дагестане, Ингушетии, Ростовской области и Чечне обнаружены более 20 миллионов поддельных рублей, клише для изготовления российских рублей и матрица для изготовления долларов США.

Силовики изъяли компьютерное оборудование для печати денег, специализированную бумагу с нанесенными на нее водяными знаками, краску, компьютерную технику. По одному из адресов обнаружены и изъяты более 300 боеприпасов к автомату АК-74.

Обыски и задержания по всем адресам проходили одновременно, в  в них участвовали более 200 сотрудников правоохранительных органов, 11 задержанным предъявлены обвинения в изготовлении, хранении, транспортировке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (часть 3 статьи 186 Уголовного кодекса России), проинформировало ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что подделки распространялись в Ростовской области, Ставропольском крае, в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Фальшивые купюры продавались по цене в полтора-два раза ниже номинала. При этом фальшивки можно было распознать только с помощью специального оборудования. "Одна из предполагаемых участниц криминальной схемы, которая отвечала за транспортировку подделок, задержана полицейскими в городе Пятигорске. В сумке она перевозила 1 271 поддельную купюру на сумму более 6,3 миллиона рублей", - процитировало ее слова агентство.

Волк добавила, что решается вопрос о возбуждении в отношении арестованных уголовного дела об организации преступного сообщества и участия в нем.

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Примечание:

"Типография фальшивомонетчиков обнаружена в Махачкале", "Фальшивомонетчики задержаны в Дагестане", "Двое подозреваемых в изготовлении фальшивых денег задержаны в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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