Сочинцы пожаловались на перекрытую дорогу к их участкам

22 марта 2023, 05:26

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Дорога, ведущая к нескольким домам на улице Череповецкой в Сочи, перекрыта собственниками одного из участков, а чиновники и приставы не решают эту проблему, несмотря на постановление суда, заявили сочинцы. Соседи, перекрывшие дороги, заявили, что в настоящее время занимаются продлением аренды участка. Кроме того, по их словам, строить дома на этих землях нельзя.

Сообщение от жительница Сочи Ольги Мироновой о проблемах с дорогой пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 19 марта. "К моему участку ИЖС нет дороги. Из-за неправомерных действий чиновников администрации я и мои соседи находимся в опасной ситуации, доступ к нашим домам перекрыт физически, в то время как неразграниченный участок, который является местом общего пользования, отдан в пользование третьего лица", - написала она. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Ольга Миронова рассказала 21 марта корреспонденту "Кавказского узла" о проблеме с доступностью ее участка. «Я приехала из Самары. Приобрела в Сочи земельный участок ИЖС на улице Череповецкой в 2018 году. Когда участок приобретала, к дому был проход и проезд. Потом вдруг появился забор, который поставили соседи Верещагины. На многочисленные обращения в органы власти реакция нулевая. Даже после того, как я и соседи судились почти три года и наконец выиграли суд, который постановил установить сервитут на дорогу, приставы полностью бездействуют. Я обжаловала бездействие в суд. Суд вынес решение в мою пользу, обязав пристава выполнить решение суда. Это было в начале марта этого года, но бездействие продолжается. Решение суда не исполняется год. Я была вынуждена 21 марта обращаться уже в Следственный комитет с заявлением на пристава, чтобы к нему приняли меры, так как бездействием создается ситуация опасная для жизни и здоровья людей. К нам не может подъехать "скорая", а мы сами вынуждены ходить в кирзовых сапогах за продуктами в магазин по оползневому склону. Каждый день хожу в обход, по лесу, по крутому оползневому оврагу, который подмывается ручьем. Без сапог не пройти. Иду, падаю, неоднократно получала увечья», - рассказала женщина.

Она обратилась в Следственный комитет и пожаловалась на злостное неисполнение службой судебных приставов решения суда от 11 ноября 2021 года, вступившее в законную силу 7 апреля 2022 года.

Слова Мироновой подтвердила и соседка Валентина Протопопова, которая живет на этой улице со времен развала Советского Союза.

«Все, кто живет здесь, ранее работал в совхозах «Победа» и «Черноморец». После развала СССР стали распадаться и сочинские совхозы. Земля, которая ранее использовалась под сельхозугодья, стала раздаваться бывшим сотрудникам совхозов в пользование. Мне и моей семье выделили надел здесь, на бывшем пастбище совхоза «Победа» под ИЖС еще в 1992 году для улучшения жилищных условий. Мы построили дом. Дому присвоили адрес: Череповецкая, 12/67. У нас тут все дома №12 с дробью. К примеру мои соседи - супруги Чакряны тоже тут давно, у них дом построен за №12/68. В 2018 году начались проблемы, потому что соседи Верещагины, у которых в собственности 10 соток, расширили свои владения <...> А теперь мы из-за них не живем, а мучаемся. Каждый поход в город оборачивается травмами и возвращением полностью в грязи, а после схода оползня так вообще стало опасно ходить. До цивилизации от наших домов около 400 метров. Это столько приходится обходить по обрывистому склону леса, с перспективой скатиться в протекающий тут ручей. Особенно сложно ходить в дождь, можно завязнуть в грязи. У меня дома воды нет питьевой, потому что на нашей улице вообще нет водовода. Таскаю воду из города. За едой хожу также в сапогах. Чтобы выехать в город, надо полкилометра идти до остановки маршрута № 77. О том, чтобы подъехала "скорая", и мечтать не приходится. Тут или выживешь, или нет. Видела, как местные жители тащили по склону 80-летнего пенсионера метров триста, чтобы его могла забрать "скорая", - рассказала она, добавив, что власти бездействуют.

Слова соседей подтвердили и супруги Надежда и Карапет Чакрян. «Мы уже не в состоянии ходить по оползневому склону за водой и едой, лекарствами. Обратились с социальные службы. Нам выделили соцработника, которая в резиновых сапогах носит нам воду и еду. Мы всю жизнь проработали в совхозе «Черноморец». Я водителем, супруга работала медработником. Почему власти бездействуют - нам непонятно. Там, где была ранее дорога, соседи Верещагины поставили забор, похожий на сетку-рабицу. Но перелезть через него мы не можем, конечно. Были в суде, суд за нас. Но дальше дело не идет», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Карапет Чакрян.

В решении суда от 11 ноября 2021 года (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что к делу привлекался эксперт, который выезжал на место событий. Он установил, что «не имеется свободного прохода и подъезда к земельному участку Ольги Мироновой <...> с территории общего пользования ввиду ее ограждения, и имеются основания для установления сервитута для подъезда или прохода к земельному участку истца».

«Исковые требования четырех соседей к мэрии об установлении сервитута на занятой Верещагиными муниципальной земле удовлетворить для обеспечения беспрепятственного прохода и проезда автотранспортных средств», - постановил суд.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с семьей Верещагиных, которых соседи обвиняют в том, что они перекрыли дорогу. Надежда Верещагина рассказала свою версию конфликта. «Мы с супругом специалисты-почвоведы. Были приглашены с в Сочи в 1975 году. Работали на станции в Якорной Щели. У нас многодетная семья - четыре ребенка. Получили квартиру и к квартире дали еще и участок в 1986 году. Когда мы начали обрабатывать землю, вокруг еще не было домов и мы 10 соток взяли в собственность, а еще 12 - в аренду, но аренда закончилась в 2007 году. За это время возвели теплицы, высаживаем цветы, есть у нас курятник. Три собаки на участке. Участок, который был в аренде, продолжаем обрабатывать, поэтому огородили его. Документы на него оформляем на продление аренды, но пока в Сочи принимают новый генплан, сказали подождать. С соседями ссориться мы не хотели, но и освобождать обработанный участок тоже не хотим, так как считаем, что есть альтернативные варианты проведения дороги, не по участку, аренду на который мы надеемся продлить. Мне и супругу уже за 70 лет, мы занимаемся на 22 сотках сельским хозяйством. Я, как почвовед, считаю неверным, что мэрия стала выделять там участки под ИЖС <...> Тут строить нельзя дома, только сельское хозяйство. Так что мы спасаем еще это место от полного уничтожения стройкой», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Сергей Костюк считает, что налицо полное бездействие властей и службы судебных приставов, которые создают между людьми конфликтные ситуации. «Бездействие мэрии является халатностью, согласно статьи 290 УК РФ. Так как если мэрия выделяет земельные участки под ИЖС, то должна разрабатывать схемы или генеральные планы поселений, на которых должны быть обозначены все дороги и подъезды ко всем домам. Если это не делается, то чиновники халатно относятся к своим обязанностям. Даже есть после решения суда они ничего не делают, то это злостное неисполнение решения суда в нарушении статьи 13 ГПК РФ (обязательность выполнения решений судов для всех). То, что пристав бездействует даже при наличии решения суда о бездействии, это злостное неисполнение решения суда, карается по статье 315 УК РФ. Обращение в СКР по данному вопросу правильно», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат, не связанный с данным делом.

Сотрудница Следкома по Лазаревскому району Сочи подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" получение заявления от Ольги Мироновой. "Заявление о бездействии органов власти и приставов по неисполнению решения суда об установлению сервитута принято 21 марта от гражданки Ольги Мироновой. Ответ она получит в течение месяца, до 21 апреля 2023 года», - сказала секретарь.

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