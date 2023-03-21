Армянский военнослужащий пропал на границе с Азербайджаном

21 марта 2023, 18:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Армянский военнослужащий заблудился из-за тумана и попал на азербайджанскую сторону, заявило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана сообщило, что не задерживало военного.

Военнослужащий Вооруженных сил Армении сегодня около 12.20 (11.20 мск) во время перевозки продуктов на армянские позиции оказался на территории, которая находится под контролем азербайджанских сил, сообщило Минобороны Армении.

По предварительным данным, армянский военнослужащий заблудился из-за тумана, плохой видимости. "Начались поисковые работы, предпринимаются меры по возвращению военнослужащего", - указано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".