21 марта 2023, 18:02
Армянский военнослужащий пропал на границе с Азербайджаном
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Армянский военнослужащий заблудился из-за тумана и попал на азербайджанскую сторону, заявило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана сообщило, что не задерживало военного.
Минобороны Азербайджана заявило, что не задерживало армянского военного.
"Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что 21 марта военнослужащий вооруженных сил Армении, заблудившись, приблизился к позициям подразделений азербайджанской армии на транспортном средстве и был взят в плен нашими подразделениями, не соответствует действительности", - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
"Кавказский узел" также писал, что 23 июля 2022 года военнослужащий срочной службы азербайджанской армии срочник Камиз Ибаев пропал на границе с Арменией в Кельбаджарском районе. 2 августа Минобороны Армении отчиталось о возвращении солдата на родину.
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Автор: Армине Мартиросян, Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"