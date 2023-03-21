21 марта 2023, 18:02

Армянский военнослужащий пропал на границе с Азербайджаном

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Армянский военнослужащий заблудился из-за тумана и попал на азербайджанскую сторону, заявило Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана сообщило, что не задерживало военного.

Военнослужащий Вооруженных сил  Армении сегодня около 12.20 (11.20 мск)  во время перевозки продуктов на армянские позиции оказался на территории, которая находится под контролем азербайджанских сил, сообщило Минобороны Армении. 
По предварительным данным, армянский военнослужащий заблудился из-за тумана, плохой видимости. "Начались поисковые работы, предпринимаются меры по возвращению военнослужащего", - указано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". 

Минобороны Азербайджана заявило, что не задерживало армянского военного.

"Распространенная Министерством обороны Армении информация о том, что 21 марта военнослужащий вооруженных сил Армении, заблудившись, приблизился к позициям подразделений азербайджанской армии на транспортном средстве и был взят в плен нашими подразделениями, не соответствует действительности", - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.  

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля 2022 года военнослужащий срочной службы азербайджанской армии срочник Камиз Ибаев пропал на границе с Арменией в Кельбаджарском районе. 2 августа Минобороны Армении отчиталось о возвращении солдата на родину.

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Примечание:

"Аналитики в Ереване отметили рост напряженности между Россией и Западом на Южном Кавказе", "Азербайджанский пограничник ранен в результате обстрела на границе с Арменией", "Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстрелах".

Автор: Армине Мартиросян, Фаик Меджид источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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