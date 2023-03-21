Участники забастовки на "Саирме" добились повышения зарплат

21 марта 2023, 16:26

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Сотрудники завода "Саирме" в Грузии на 36-й день забастовки достигли договоренностей с руководством предприятия о повышении оплаты труда и подписании коллективного договора. С 22 марта участники забастовки возобновят работу, сообщил представитель профсоюза.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля все 30 рабочих завода "Саирме" начали забастовку с требованием повысить им зарплату и улучшить условия труда. 26 февраля, не получив ответа на свои требования, они попытались перекрыть автотрассу, но полицейские помешали им. 6 марта рабочие завода по разливу минеральной воды "Саирме" провели в Тбилиси акцию протеста с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Бастующие сотрудники получили зарплату за январь. По требованию бастующих были уволены три представителя администрации, сообщил председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности (Labor) Георгий Диасамидзе.

На 36-й день забастовки работники и руководство предприятия достигли договоренности, с 22 марта завод начинает работу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности (Labor) Георгий Диасамидзе. "Обе стороны пошли на взаимные компромиссы. Первый шаг сделали представители основателя компании, выразив благодарность за информацию о том, что на самом деле происходит в компании. Они уволили трех представителей администрации. После этого начались переговоры", - рассказал он.

По его словам, достигнута договоренность об увеличении зарплаты рабочих завода на 22,5%, а за работу в ночное время - на 34%, зарплаты уборщицы на 30%, водителей - на 22,5%, и увеличении вознаграждения за сверхурочную работу и работу в выходные дни на 25%. Также достигнута договоренность о ежегодной индексации окладов. За дни забастовки ее участники получат компенсацию в размере 800 лари (приблизительно 293 доллара США), а письменные предупреждения, выданные ранее сотрудникам, будут отменены. Также стороны договорились подписать коллективный договор.

"Большую роль сыграла поддержка сообщества. Бастующие чувствовали, что они не одиноки и их борьба за свои права была своего рода обязанностью перед обществом", - подчеркнул представитель профсоюза.

Напомним, что в ночь на 15 марта полицейские задержали двух участников забастовки, которые попытались помешать вывезти ящики с минеральной водой с завода "Саирме", сообщил профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности. 16 марта их отпустили по решению суда, они вновь присоединились к забастовке.

20 февраля Георгий Диасамидзе сообщил, что розлив минеральной воды на заводе полностью прекращен. Руководство "Саирме" подало в суд на организаторов забастовки, в частности, на Диасамидзе, заявив, что они распространяют недостоверные сведения, которые портят имидж предприятия. В забастовке принимает участие лишь часть работников, поэтому заводы не остановили производство, пояснили в администрации "Саирме".

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