Юристы напомнили властям про обязанность заботиться о жителях Хушета

21 марта 2023, 12:15

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Государство обязано обеспечить жителей бесплатной медицинской помощью надлежащего качества, даже если село находится в высокогорье, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы, комментируя случай, когда жителям села Хушет в Дагестане из-за отсутствия дороги пришлось нести на носилках больного односельчанина.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 марта стало известно, что жители высокогорного села Хушет Цумадинского района отнесли по горной тропе на носилках односельчанина, нуждающегося в помощи врачей, до места посадки вертолета. 38-летнему Курбану потребовалась госпитализация, и соседи вызвали санавиацию. Он был вертолетом доставлен в махачкалинскую больницу, но скончался. 16 марта Минтранс Дагестана заявил, что строительство участка дороги до села Хушет начнется не раньше 2024 года.

Ранее жители села Хушет неоднократно жаловались на трудности из-за отсутствия автомобильной дороги. Так, 16 января 2022 года сельчанам пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. После выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи Instagram*, посмотревшие ролик об этом, возмутились отношением чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

Государство должно обеспечить людям бесплатную медицинскую помощь надлежащего качества, отметила юрист Марина Агальцова.

"В ситуации [когда жителям Хушета пришлось нести односельчанина на носилках до вертолета] надо оценивать усилия, которые предприняло государство. Если изначально был бы город, где были плохие дороги и, условно говоря, они не чистились, и скорая помощь попала в яму и не выбралась оттуда, то в этом случае иск к властям был бы возможен. В случае с селом Хушет сложно говорит о вине властей в том, что нет дорог. Там нет дорог в силу природных явлений – там высокогорье. Если государство применило авиацию и перевезло гражданина в больницу, то претензий не может быть. Но если были задержки с применением авиации, вертолет добрался через три дня, в результате чего гражданин скончался, тогда претензии могут быть", – сказала Агальцева корреспонденту "Кавказского узла".

Мнение о том, что власти должны обеспечивать жителей медицинской помощью даже при условии, что до села нет дороги, высказал и московский юрист Евгений Черноусов.

"В течение хотя бы последних лет дороги там строились. То есть идет определенный процесс, который продвигается не так быстро из-за природных условий. Можно, конечно, попытаться выдвинуть требования к властям, но нет шансов для удовлетворения иска, поскольку по просьбе жителей была задействована санавиация, и больной был перевезен в больницу", – сказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Если дороги к селу бы не строились, то жители могли бы подать иск в суд и добиться наказания властей, добавил он. "В статье 151 ГК РФ о компенсации морального вреда были внесены изменения, согласно которым не только определенные действия могли стать причиной морального вреда, но и бездействие. В этом плане, отсутствие дорог могло бы стать причиной морального вреда, то есть это бездействие властей. Но поскольку там какой-то участок все же строили и может еще будут строить, то доказать бездействие властей будет практически невозможно", – сказал юрист.

Жители Хушета рассказали о трудностях из-за отсутствия дороги

В Хушете нет врача, отметил сотрудник администрации Цумадинского района Магомед Халимхоев. "Жители сами принимают меры, когда возникают сложности со здоровьем. А если они не могут ничего сделать, и человеку нужна срочная помощь, то вызывают санавиацию. Но и с этим большие проблемы. Мало мест, чтобы сел вертолет. Жителям приходится на носилках нести больного до места посадки", – пояснил Халимхоев корреспонденту "Кавказского узла".

Необходимые жителям крупногабаритные грузы доставляются в село также с помощью авиации, добавил он. "Это касается в основном стройматериалов и бытовой техники. Иногда, особенно в теплое время года, используются ослы. Условия такие, что поделаешь", – отмечает чиновник.

Строительство участка дороги до высокогорного села Хушет, жители которого отрезаны от экстренной врачебной помощи, начнется не раньше 2024 года, сообщил представитель Минтранса Дагестана.

Жители села Хушет уже не первый год поднимают проблему с отсутствием дороги, отметил житель этого села Мухаммад Окиев. "Силами нашего благотворителя Абдурахмана Камилова с большими трудностями построили часть дороги, но как только начинается зима и идет снег, считай, нет этой дороги. Ее надо постоянно чистить от снега, но техники нет, [дорога] всегда закрыта, только пешком передвигайся. Жители лопатами чистят ее от снега, чтобы было возможно хоть немного проехать на машине. А то приходится 15-20 километров проходить, чтобы добраться до цивилизации", – сказал Окиев корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие дорог сыграло и положительную роль. В частности село Хушет из-за этого является достаточно популярным среди туристов, рассказал организатор пеших туров по горным тропам Цумадинского района Дамир.

"Весной и летом мы проводим пешие туры по вот этим горным тропам. С самых высоких точек открываются такие виды, что дух захватывает. Из-за того, что нет дорог, эта места и стали известными для туристов. Речь о внутреннем туризме. Многим интересно смотреть и почувствовать, каково это жить вдали от цивилизации", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Одно то, что до Хушета нельзя добраться на машине уже делает его интересным для туристов, подчеркнул экскурсовод. "Туристы удивляются тому, как местные могут жить в таких условиях. Самое тяжелое – это отсутствие медицины. Поэтому и все местные знают много природных средств, заменяющих современные лекарства. Кроме этого там нет ни мобильной связи, ни интернета. Жителям приходится идти по 5-6 километров, чтобы добраться до точки, где хоть немного ловит сотовая связь", – пояснил Дамир.

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