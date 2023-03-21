Поставщики предупредили о росте цен на рис из-за аварии на кубанском гидроузле

21 марта 2023, 13:17

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Урожай риса в Краснодарском крае снизился на треть в связи с тем, что весной прошлого года в регионе прорвало дамбу. Производители предупредили, что стоимость крупы повысится до 30 процентов.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля 2022 года в Абинском районе Краснодарского края произошло обрушение Федоровского гидроузла, на котором проводились работы по реконструкции. В июне на Федоровском гидроузле восстановили временную насыпную дамбу, чтобы собрать урожай риса.

Авария на Федоровском гидроузле привела к неурожаю риса в Краснодарском крае. В связи с этим рост цен на рис может составить от 10 до 30 процентов. Об этом производители уже уведомили сети, пишет со ссылкой на одного из поставщиков "Коммерсант".

По словам источника, неблагоприятные условия в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране, привели к снижению качества сырья. А большой процент выбраковки риса ведет к увеличению стоимости крупы, отметил он.

Один из крупных ритейлеров подтвердил, что получил уведомления о повышении цен на рисовую крупу на 15–30% в зависимости от производителя. "Заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя. Ожидаем, что ситуация на рынке стабилизируется", - сказал представитель "Ленты", слова которого приводит издание.

В другой торговой сети сообщили, что два производителя уведомили о повышении цен на рисовую крупу с 27 марта на 8-19%, но решения о пересмотре цен для потребителей пока не приняты.

Еще один представитель крупной сети подтвердил, что все основные игроки на рынке заявили о повышении цен из-за проблем с урожаем риса. "Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке", - отметил он.

Источник среди производителей предположил, что рост цен может привести к снижению спроса на российский рис.

Исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко сообщил, что из-за поздней уборки качество текущего урожая риса хуже прошлогоднего, что может сказаться на выработке крупы. Но с учетом действующего запрета на экспорт риса из России запасов для обеспечения внутреннего рынка достаточно и предпосылок для роста оптовых цен нет, считает он.

По словам Радченко, в ближайшую неделю союз ожидает снижение оптовых цен на рис.

Рост цен на рис производителей и оптовых поставщиков наблюдался в последние несколько месяцев в связи с подорожанием сырца, сказала заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. По ее мнению, скорее всего, повышение цен себя исчерпало.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что, если о повышении цен заявляют все крупные производители, причины могут быть объективными. Он отметил, что торговые сети не заинтересованы резко поднимать цены, дабы не было снижение продаж других товаров.

В Минсельхозе заявили, что качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских переработчиков, а цены на сырье и крупы стабильны и основания для их роста в этом сезоне отсутствуют.

В середине марта рисовая крупа первого сорта в среднем стоила в оптовой закупке 64,13 тысячи рублей за 1 тонну, в феврале — 63,7 тысячи рублей, а год назад — 51,6 тысячи рублей, пишет со ссылкой на "Руспродсоюз" РБК.