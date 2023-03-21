21 марта 2023, 07:04

Полицейский в Дагестане задержан после ДТП с гибелью человека

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудник районного отдела МВД, управляя машиной в пьяном виде, наехал в Карабудахкентском районе на пешехода, в результате чего тот скончался, сообщили следователи.

По версии следствия, 19 марта около 18.00 мск 31-летний сотрудник ОМВД по Карабудахкентскому району на трассе от села Сергокала до поселка Манас наехал на 37-летнего пешехода. Следователи считают, что полицейский находился за рулем в пьяном виде, а после ДТП скрылся.

"Потерпевшему были причинены травмы, не совместимые с жизнью, в результате чего он умер по дороге в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан", – сообщило 20 марта на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Ведомство уточнило, что силовику вменяются пункты "а", "б" части 4 статьи 264 УК РФ .

Полицейского, который наехал на пешехода, задержали его коллеги. Во время происшествия он находился в отпуске. Медицинское освидетельствование установило, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения, отметило 20 марта на своем сайте МВД по Дагестану.

Комментариев от подозреваемого в наезде пешехода полицейского или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане силовики ранее неоднократно становились участниками ДТП. Так, 25 мая 2021 года стало известно, что инспектор ДПС в Дагестане уволен, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности после автоаварии с двумя пострадавшими, которую он устроил в пьяном виде.

Ранее, 10 ноября 2020 года, другой инспектор ДПС ГИБДД по Дагестану на автомобиле сбил женщину с двумя детьми в Докузпаринском районе, один ребенок погиб.

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Примечание:

"ДТП с участием полицейского в Дербенте вызвало дискуссию о публичных извинениях", "Подполковник полиции погиб при ДТП в Дагестане", "Житель Дагестана арестован после наезда на полицейского".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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