Жители Азербайджана назвали традиции празднования Новруза

21 марта 2023, 01:43

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Одним из ключевых моментов празднования Новруза в Азербайджане является розжиг костров, через которые желающие прыгают для очищения от всего плохого, но можно ограничиться зажжением свечей дома, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Подорожание продуктов перед праздником для потребителей сгладили скидки в магазинах.

Как писал "Кавказский узел", Новруз-байрам в Азербайджане на государственном уровне отмечается с 1992 года, после объявления независимости страны. До 2006 года на Новруз-байрам праздничными выходными днями были два дня. В декабре 2005 года парламент постановил праздновать Новруз-байрам пять дней, однако из-за перестановок выходных каникулы продолжаются 7-9 дней. В 2022 году жители Азербайджана пожаловались на рост цен на продукты праздничного стола по случаю Новруза примерно на треть.

Новруз-байрам – праздник весны, символизирующий пробуждение всего живого. В ритуалах Новруза отражены четыре стихии, с помощью которых, согласно древним поверьям Востока, был создан человек, – Огонь, Вода, Земля и Воздух. Один из главных атрибутов Новруза – костер, прыгая через который люди очищаются от всего плохого за прошедший год. В память об усопших в праздник принято зажигать свечи, также существует традиция примирения всех поссорившихся.

20-25 марта в Азербайджане отмечается весенний праздник равноденствия, зороастрийский, затем ставший мусульманским Новый Год. Равноденствие наступает 21 марта, но праздничные застолья, прыжки через костер для очищения от всего плохого, накопившегося за год, игры с крашеными яйцами, танцы "Ялла" в национальных азербайджанских одеждах можно проводить все пять праздничных дней. Пять дней вместе с субботой и воскресеньем, итого семь дней в этом году объявлены нерабочими, передает корреспондент "Кавказского узла".

Отдельно празднуют четыре вторника, предшествующих Новрузу. Каждый из них имеет свое название и смысл - вторники воды, огня, ветра и последний вторник, который в этом году выпал на 21 марта - вторник земли. В четыре вторника, предшествующих празднику, а также во время самого Новруза одной из основных традиций являются прыжки через горящий костер, который разжигают в каждом дворе. И дети, и взрослые перепрыгивают через него, чтобы избавиться от бед и очистить душу перед наступлением нового года.

Последний, главный праздничный костер устраивают в ночь с 20 на 21 марта в Баку, в Старом Городе (Ичери Шехер). Наряду с ним каждая семья, имеющая возможность, и каждый квартал (двор) также разжигают костры. Если в обычные дни разжигать костры в людных местах запрещено, то в Новруз полиция традиционные костры не запрещает.

Мастер-ремонтник Фазиль сказал корреспонденту "Кавказского узла", что для него праздничный костер - только один из традиционных элементов Новруза. "Если случится дождь и костра не будет, от этого праздник не будет хуже. Многие живущие в квартирах проводят праздничный вечер без костра, заменяя его свечами и бенгальскими огнями", - сказал он.

Одни жители Азербайджана предпочитают праздновать Новруз дома, но многие посещают рестораны. Врач Мехрибан Алиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что отметила Новруз с мужем и 10-летним сыном в ресторане после прогулки по Ичери Шехер и Площади фонтанов. "Мама приготовила праздничный ужин сама - плов. А сладости - шекер бура, гогал - купила в магазине. Спиртные напитки не употребляются, после еды пьют соки, обязательно чай с вареньем", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По случаю Новруза в городах и районах Азербайджана проходят концерты

В этом году, как сообщило руководство историко-архитектурного заповедника Ичери Шехер, там проводится культурно-этнографическая программа «Bayram Qalası» ("Праздничная крепость"). Празднования начались 19 марта в 13:00 и продолжатся до 26 марта.

На площади Гоша Гала ("парные ворота") организована выставка-ярмарка, на которой представлены работы мастеров живописи, керамики, проводятся мастер-классы по различным ремеслам. Здесь же можно отведать блюда национальной кухни, посмотреть кадры из национальных фильмов. На импровизированной сцене выступают музыканты и певцы.

Также развлекательно-музыкальные мероприятия проводятся на Приморском бульваре и Площади Фонтанов в Баку, а также в городах и районных центрах страны.

Новинкой этого года стало открытие туристических поездок на территории, которые по итогам 2020 года перешли под контроль Азербайджана - в Физули и в Шушу. Впервые праздник отметили азербайджанцы, вернувшиеся в села Талыш и Ашагы Агалы.

Напомним, что 18 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о возвращении в Талыш первых 20 семей, по его словам, планируется еще переезд около 180 семей. В обращении к жителям Азербайджана по случаю Новруза Алиев сообщил, что завершена только первая стадия восстановления села, в течение года планируется построить еще 158 домов.

Экономисты отметили предпраздничное подорожание продуктов

Согласно последнему отчету Кабинета Министров, в 2022 году цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли на 19,5%. По подсчетам председателя Объединения свободных потребителей Азербайджана Эйуба Гусейнова, праздничный стол для среднестатистической азербайджанской семьи (четыре человека) подорожал с прошлого года на 20%, составив в этом марте 300 долларов. На фермерских рынках цены на аналогичные товары на 30-50 процентов выше, но качество лучше и можно выторговать скидку до 10%.

В 2022 году иранская картошка стоила около одного маната (59 центов), местная - около двух манатов (1,18 доллара), помидоры - около трех манатов (1,76 доллара), мандарины - два маната (1,8 доллара), очищенные орехи - семь манатов (4,12 доллара) на рынке, четыре маната (2,35 доллара) в магазине. В 2023 году в сети магазинов "Bizim Market" килограмм помидоров стоит 2,3 маната (1,35 доллара), картошки - 1,2 маната (71 цент), мандаринов - два маната (1,18 доллара), очищенных орехов - от восьми до 10 манатов (от 4,71 до 5,88 доллара).

Экономист Эйуб Керимли считает предпраздничное подорожание продуктов питания естественным и вызванным действием рыночного закона соответствия спроса предложению. "Государство может снизить темп роста цен, организуя продуктовые ярмарки в городах, где с продавцов не взимается оплата за торговое место", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Экономист Фуад Ибрагимов считает, что на рынке широкий ценовой выбор, поэтому покупатели могут закупать продукты заранее и находить товары с невысокими ценами.

"Предпраздничное подорожание происходит во всем мире. На рост цен, связанный с Новрузом, налагается инфляция, поэтому хозяйкам надо приложить усилия, чтобы найти продукты по бюджету семьи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Учительница средней школы Фарида Агасиева призналась корреспонденту "Кавказского узла", что не заметила подорожания продуктов. "В некоторых магазинах были праздничные кампании продажи по дешевым ценам, я этим воспользовалась. Надо быть информированным, знать, где и за сколько продается", - сказала она.

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