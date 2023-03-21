21 марта 2023, 00:44

Роман Гакаев отказался отвечать на вопрос о своей виновности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Первое слушание по делу Романа Гакаева, обвиняемого в нападении на российских военных в Щелковском районе Чечни в 1999 году в составе банды Басаева и Хаттаба, прошло в Ростове-на-Дону. Подсудимый отказался отвечать на вопрос судьи, считает ли себя виновным, а сторона обвинения представила письменные показания экспертов.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года суд в Ессентуках отправил под стражу "Гакаева Р.Д.", задержанного по подозрению в нападении на российских военных в Шелковском районе Чечни в 1999 году. 3 марта стало известно, что дело Гакаева передано в суд.

Нападение боевиков под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на колонну российских войск произошло 4 октября 1999 года. По данным силовиков, несколько террористических групп устроили засаду вблизи железнодорожной станции "Червленная" Шелковского района, убив 15 солдат федеральных войск и ранив еще 28.

В Южном окружной военном суде в Ростове-на-Дону 20 марта прошло первое основное слушание по делу Романа Гакаева, обвиняемого в причастности к нападению на военнослужащих в Щелковском районе Чечни в 1999 году, пишет РИА "Новости".

Гакаеву предъявлены обвинения по статьям УК РФ "вооруженный мятеж", "бандитизм" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". По данным следствия во время нападения на российских военнослужащих Гакаев непосредственно вел из обстрел, выносил раненых боевиков, помогал раскладывать боеприпасы другим соучастникам преступления. В дальнейшем он принимал участие в деятельности по созданию единого "Исламского государства" на Северном Кавказе, был участников различных банд, входящих в состав вооруженной группы под руководством Басаева и Хаттаба.

На вопрос судьи, признает ли подсудимый свою вину, Гакаев заявил, что сможет ответить на этот вопрос только после консультации с адвокатом на следующем судебном заседании. Сторона обвинения представила суду письменные показания экспертов, которые, как она считает, доказывают причастность Гакаева к совершению преступлений.

Следующее заседание назначено на 27 марта.

Отметим, что первое заседание суда по делу Гакаева должно было состояться 15 марта, но было отложено из-за болезни судьи. Об этом свидетельствует карточка дела на сайте суда.

Напомним, в январе 2019 года суд признал жителя Чечни Руслана Батаева виновным в нападении на российских военных в 1999 году и приговорил его к 14,5 года колонии строгого режима. По данным СКР на 16 декабря 2021 года, по делу о нападении в станице Червленной на длительные сроки лишения свободы были осуждены 27 человек.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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