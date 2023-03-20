Евгений Пригожин возле могилы бойца в Краснодарском крае. Скринш от видео ria.ru https://t.me/rian_ru/190453

20 марта 2023, 15:51

Пригожин назвал решенным вопрос о захоронениях бойцов в Горячем Ключе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представителя ЧВК «Вагнер» заверили в администрации Краснодарского края, что никаких помех захоронениям бойцов больше не будет, сообщил сегодня Евгений Пригожин на фоне спора с мэром Горячего Ключа о массовых захоронениях участников военной операции.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта глава Горячего Ключа Сергей Белопольский, сославшись на мнение горожан, высказался против массового захоронения в городе-курорте участников военной операции. В Краснодарском крае достаточно для этого других мест, пояснил он. Депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов в ответ предложил Белопольскому уволиться и отправиться добровольцем на Украину, а основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал похоронить 19 марта бойцов в Горячем Ключе вопреки позиции мэра. Анонсированные Пригожиным похороны восьми бойцов прошли в станице Бакинской, относящейся к Горячему Ключу.

В декабре 2022 года пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, и сам Евгений Пригожин подтвердили, что на кладбище в станице Бакинской, относящейся к Горячему Ключу, при поддержке администрации Краснодарского края был выделен участок для захоронения бойцов ЧВК "Вагнер", сообщило 21 декабря 2022 года "Юга.ру".

Сегодня Евгений Пригожин опубликовал в соцсетях сообщение, в котором заявил, что представителя ЧВК "Вагнер" вызвали к «губернатору Кубани» на фоне скандала из-за захоронения бойцов в Горячем Ключе, сообщает 93.ru, отметив, что власти Краснодарского края пока не прокомментировали изданию заявление Пригожина.

Заявление от имени Пригожина размещено сегодня в телеграм-канале "Пресс-служба Пригожина". В публикации приведены аудиозапись и идентичная ей текстовая версия.

"Публикуем заявление Евгения Пригожина: «Сегодня представитель ЧВК «Вагнер» был приглашен к губернатору Краснодарского края Вениамину Ивановичу Кондратьеву, где ему было сообщено, что никаких препятствий для захоронений бойцов ЧВК «Вагнер» впредь не будет»", - говорится в публикации.

Администрация Краснодарского края, по состоянию на 15.48 мск, не сообщила на своем сайте, а также в телеграм-канале и на странице во "ВКонтакте" о встрече представителя краевых властей с представителем ЧВК "Вагнер".

Напомним, 19 марта стало известно, что Евгений Пригожин обратился к генпрокурору России с просьбой привлечь к уголовной ответственности главу Горячего Ключа, заявив, что Сергей Белопольский дискредитировал добровольцев.

"Бойцы ЧВК "Вагнер" написали в своем заявлении, что в случае гибели хотят быть похоронены вблизи часовни ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе. Были достигнуты договоренности, в соответствии с которыми выделены участки в станице Бакинская, которые были благоустроены под указанные цели", - говорилось в обнародованном заявлении от имени Пригожина.

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Автор: "Кавказский узел"

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