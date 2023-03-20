Лачинский коридор остается заблокированным 99-е сутки

20 марта 2023, 08:33

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Жители Азербайджана продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 99-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана проводят акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром остается заблокированной более трех месяцев. В Нагорном Карабахе введены талоны на продукты, периодически прекращается подача света и газа. 14 марта стало известно, что власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действие талонной системы до 10 апреля.

В магазинах Степанакерта сохраняются очереди, отметил карабахский блогер Давид Симонян. "Везде приходится стоять в очередях. Дешевых продуктов не привозят, только самое дорогое, видимо, чтобы окупились дополнительные затраты", – написал он 17 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией с требованием проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Блокировка Лачинского коридора длится 99-е сутки, передал сегодня Report.az.

Протестующие позволили проехать по Лачинскому коридору колоне миротворцев, отметило агентство АПА.

Напомним, участники акции протеста в Лачинском коридоре пропускают только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха провели акции протеста. Они призвали разблокировать Лачинский коридор. Протестующие попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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