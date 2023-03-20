Глава дагестанского села пожаловался Путину на избиение высокопоставленным чиновником

20 марта 2023, 03:55

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64-летний глава сельского поселения "Килерский" Докузпаринского района Гудгуд Бухсаев обвинил высокопоставленного чиновника и его водителя в избиении. Он считает, что расследование инцидента незаконно затягивается и пожаловался президенту России Владимиру Путину, главе Дагестана Сергею Меликову и руководителям силовых структур.

Корреспонденту "Кавказского узла" Гудгуд Бухсаев рассказал 19 марта, что пришел к упомянутому чиновнику 20 декабря 2022 года.

«Он меня первый оскорбил, обозвал матом, ударил кулаком в грудь. А после этого водитель меня ударил об пол, и они вдвоем меня ногами избили и вышвырнули с кабинета, называя унизительными матерными словами. У следователя есть видео момента, когда меня вышвыривают в приемную и оскорбляют, следователь мне показывал видео. Видео в самом кабинете не было, они заранее позаботились о том, чтобы камеры не работали. Я категорически не согласен с той квалификацией дела, которую они сейчас избирают», - рассказывает Бухсаев.

По его словам, к упомянутому чиновнику он пришел для обсуждения плана газификации сельского поселения. «Я зашел утверждать газификацию нашего сельского поселения, чтобы подписать карты и поставить печать. Я спускался с третьего этажа на второй, меня встретил его водитель-охранник [...] и сказал, что меня приглашают в кабинет. Меня вне очереди пригласили. А было все из-за бюджета сельского поселения. У нас 1126 человек стало после последней переписи населения, а числится 946 человек. [...] Я обращался в финотдел, посылал письмо, но прежде я обращался в Дагстат и получил подтверждение, что у нас 1134 человека, а постоянно проживающих - 1126 человек. Эта разница в рублях равна 600 тысячам рублей в год. Столько не получает сельское поселение каждый год и если так пойдет – это на 10 следующих лет, до новой переписи. Из-за этого я писал и пошел сам лично к и.о. прокурора. После этого я сказал в администрации, если они не собираются мне дать бюджет, как положено, я обращусь к главе региона Сергею Меликову, напишу письмо ему», - рассказал Бухсаев.

По данным на сайте администрации Докузпаринского района, численность населения сельского поселения "сельсовет Килерский" 1025 человек. В составе поселения семь населенных пунктов - Килер, Гандурар, Кавалар, Чувалар, Демирар, Керимханар и Эсетар. Территория поселения - 1750 га.

По словам Бухсаева, обсудить бюджет с упомянутым чиновником не получилось. «Разговора не было, он меня сразу оскорбил, и они меня избили. Я ровесник его отца и отца его водителя. Он мог бы мне сказать: "Дядя, такое дело, так и так", но ничего не сказал, не объяснил», - рассказал Бухсаев.

Он также сообщил, что в полиции его заставили подать новое заявление. «У них было нарушение сроков, и они заставили обманным путем вновь писать заявление. Мне не известно, что они сделали с заявлением, поданным 20 декабря. Свои интересы я представляю сам, у меня нет адвоката, меня должна защищать прокуратура, но они этого не делают. Было проведено множество медицинских экспертиз, в том числе по решению следователя, где установлен вред здоровью средней тяжести. Я получил сотрясение мозга, ушиб поясницы, перелом челюсти. Заключение экспертизы по направлению следствия мне на руки не дали, сказали, что выдадут лишь следствию», - рассказал Бухсаев.

Экспертиза установила вред здоровью средней тяжести

20 декабря 2022 года Гудгуд Бухсаев подал заявление в следственные органы. 22 декабря Бухсаева госпитализировали в Дербентскую Центральную клиническую больницу в отделение нейрохирургии с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение мозга, перелом скуловой кости слева, ушиб поясничного отдела позвоночника. Жалобы при поступлении были на головную боль, боли в области ушибов, в пояснице, тошноту, головокружение, общую слабость. В стационаре Бухсаев пробыл до 29 декабря.

31 декабря Бухсаев сделал компьютерную томограмму головного мозга в ГБУ «Городская клиническая больница» в Махачкале, где выявлены КТ-признаки косого перелома височного отростка левой скуловой кости с минимальным смещением (копия заключения имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

9 января пострадавшему проведено медицинское обследование в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Махачкале, где зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом скуловой кости слева со смещением, ушиб поясничного отдела позвоночника.

«Данные повреждения причинены воздействием тупого твердого предмета, возможно, в срок и при обстоятельствах, указанных обследуемым, и, как влекущие за собой длительное расстройство здоровья, по степени квалифицируются, как средний вред», - говорится в заключении за подписью эксперта БСМЭ М.М. Гитихмадибировой (копия заключения имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

30 января Бухсаеву провели повторную компьютерную томограмму головного мозга в ГБУ РД «Республиканский диагностический центр» в Махачкале, где в заключении говорится о «КТ-признаках срастающегося поперечно-косого перелома левой скуловой дуги с дугообразным вдавлением отломков» (копия заключения имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

28 февраля Бухсаев подал заявление руководителю Магарамкентского межрайонного СУ СКР по Дагестану Б.А.Магомедову с требованием привлечь к уголовной ответственности упомянутого чиновника и его водителя. В заявлении сообщается, что 20 декабря 2022 года в здании администрации Докузпаринского района в результате произошедшего конфликта вышеназванные лица применили к нему насилие. «В своем рабочем кабинете [...] в ходе возникшего конфликта ударил меня кулаком в грудь, а затем находившийся сзади меня [...], схватив меня, бросил на пол. В результате чего я ударился левой скуловой частью лица об пол и сломал скуловую кость», - говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Прокуратура Докузпаринского района 7 марта уведомила заявителя о том, что по факту проверки, осуществленной по жалобе Бухсаева на бездействие следствия в принятии мер по заявлению о причинении телесных повреждений, оснований для прокурорского реагирования не выявлено (копия ответа прокуратуры имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

С решением прокуратуры Бухсаев не согласился и 15 марта направил жалобу на имя президента России Владимира Путина, Генпрокурора России Игоря Краснова, прокурора Дагестана Алексея Ежова, главы Дагестана Сергея Меликова, председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, руководителя СУ СКР по Дагестану Дмитрия Беляева.

В своей жалобе Бухсаев выражает несогласие с тем, что, несмотря на наличие всех признаков преступления, квалифицируемых статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти), до настоящего времени Магарамкентским межрайонным Следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану уголовное дело по данной статье не возбуждено, а материалы переданы в межмуниципальный отдел МВД «Ахтынский». Бухсаев убежден, что это делается для того, чтобы закрыть дело.

Он также сообщает, что «3 марта межмуниципальный отдел МВД «Ахтынский», вопреки установленным законодательством сроков… возбуждает уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а не по статье 318 УК».

Бухсаев считает, что дело переквалифицировано и передано в МВД незаконно. Он настаивает на переквалификации дела и передаче его для расследования в СУ СКР по Республике Дагестан.

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